Muğla Valisi Orhan Tavlı, 8 Mart Dünya Romanlar Gününde Menteşe Öğretmenevinde Muğlalı Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Muğla’nın kültürel zenginliğine ve çeşitliliğine değer katan Roman vatandaşların başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif ayını tebrik eden Vali Orhan Tavlı, Roman vatandaşlar ile iftar sofrasında bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Önümüzdeki günlerde bir aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen mübarek Kadir Gecesi’ne ulaşılacağını hatırlatan Vali Orhan Tavlı, "Rabb’imden bizleri mübarek Ramazan ayına kavuşturduğu gibi dünyamızın ilk vahiy ile şereflendiği Leyle-i Kadire ve Ramazan Bayramına da eriştirmesini niyaz ediyorum. Siz kardeşlerimle birlikte tüm Roman vatandaşlarımıza hayırlı, bereketli bir ramazan diliyorum" diye konuştu.

Muğla’nın, bambaşka renklerin bir araya gelerek muhteşem desenleri olan eşsiz bir kültür mozaiği olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı yaşam enerjileri ve farklılıklarıyla kültür mozaiğimizin en güzide renklerinden olan Roman vatandaşlarımızın Dünya Romanlar Günü’nü kutladı.

Söz alan Roman toplumu temsilcileri yakın ilgisi ve alakası nedeniyle Muğla Valisi Orhan Tavlı’ya teşekkür etti. Menteşe Öğretmenevindeki iftar programına Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın yanı sıra Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim ve roman vatandaşlar katıldı.