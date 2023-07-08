Muğla Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı koruyucu aileler ve koruyucu ailelerin himayesindeki çocuklar ile bir araya geldi. Etkinliğe katılan çocuklar ve koruyucu ailelerle tek tek ilgilenen Vali Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı çocuklar için hazırlanan etkinlik alanlarında çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Koruyucu ailelere çocukları sevgi ve şefkat ile sarıp sarmaladıkları için teşekkür eden Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Çocuklarımız bizim için ne kadar kıymetliyse onları bağrına basan koruyucu ailelerimiz de bizim için o kadar kıymetli ve değerlidir” dedi.

2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan himayesinde hayata geçirilen gönül elçileri projesiyle koruyucu aile uygulamasında büyük bir ivme yakalandığını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, “Bugün itibariyle 78 koruyucu ailenin yanında 93 çocuğumuz bulunuyor. 60 koruyucu ailemizin müracaatı ile ilgili işlemler devam ediyor. 13 ailemiz de koruyucu aile olmak için yeni müracaatta bulundu” dedi.

Kötekli Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençler ile Psiko-sosyal destek ekiplerinin eşliğinde hazırlanan oyun alanlarında palyaço ve animasyon etkinlikleri ile gönüllerince eğlenen çocuklar uçurtmadan okçuluğa pek çok eğlenceli sportif faaliyete de katıldı.