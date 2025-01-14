Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla Oymaağaç ve diğer arkeolojik alanlarımızda yürütülen kazı çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül ve OMÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi-Oymaağaç Höyük/Nerik Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Ali Yılmaz, Samsun Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret etti. Oymaağaç Höyük/Nerik’te 2024 yılında yürütülen kazı çalışmalarının sonuçlarının paylaşıldığı ziyarette 2025 yılında, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı(YİKOB), Büyükşehir Belediyesi ile Vezirköprü Belediyesi tarafından desteklenecek olan projeler görüşüldü. 2005 yılından bu yana kazı statüsünde devam eden arkeolojik çalışmaların 20. yılı nedeniyle 2025 yılının önemi vurgulanarak, Oymaağaç Höyük/Nerik’in tanıtımı konusunda istişarede bulunuldu. Oymaağaç Höyük/Nerik’te Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izin ve destekleriyle devam eden çalışmalar ‘Geleceğe Miras Projesi’ kapsamında da desteklenerek devam ediyor.

"Kazı çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz"

Ziyarette konuşan Vali Tavlı, "Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir dünya şehri olan Karadeniz’in incisi Samsun’umuz geçmişten izler taşıyan çok sayıda tarihi ve kültürel mirasıyla adeta bir açık hava müzesi. OMÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi-Oymaağaç Höyük/Nerik Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Ali Yılmaz’ın şahsında, asgari 6 bin yıllık tarihin izlerini taşıyan ve Hititler’in kutsal şehri Nerik olduğu bilinen Oymaağaç Höyüğü’nde yürüttükleri kazı çalışmalarıyla yüzlerce kıymetli eseri gün yüzüne çıkaran kazı ekibini tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla Oymaağaç ve diğer arkeolojik alanlarımızda yürütülen kazı çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.