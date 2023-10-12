Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde geleceğin teknolojilerine imza atacağına ve büyük bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu doğrultuda bizler de onları eğitim ve proje anlamında her zaman desteklemeye ve altyapı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Samsun Üniversitesi’nin 2023-2024 akademik yılı Ballıca Kampüsü’nde düzenlenen törenle açıldı. 2018 yılında kurulan ve 6 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve 1 lisansüstü eğitim enstitüsü ile hizmet vermekte olan Samsun Üniversitesi’nin hem doğrudan halka verdiği hizmetler hem de akademik alanda elde ettiği başarılarla şehre değer kattığını belirten Vali Orhan Tavlı, Samsun’un 2022 yılında dünyanın En Büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Fuarı TEKNOFEST’e başarıyla ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, ”Milli Teknoloji Hamlesi’nin en güzel yansımalarına ve gövde gösterisine şahitlik edilen bu festivale tüm paydaşlarımızla birlikte şehrimizin iki kıymetli kurumu Ondokuz Mayıs Üniversitemiz ve Samsun Üniversitemiz de çok önemli katkılar sundu. Şu an içerisinde bulunduğumuz Ballıca Kampüsü’nde TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalara ev sahipliği yapan Samsun Üniversitemiz, Milli Teknoloji Hamlesi seferberliği çerçevesinde ülkemizde özellikle savunma sanayi alanında atılan stratejik adımların başta havacılık, uzay ve teknolojileri alanlarında donanımlı gençlere ihtiyacı artırdığı bir dönemde çok önemli bir misyon üstlenmiştir" diye konuştu.

"Desteklemeye devam edeceğiz"

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli İHA/SİHA’ların öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar’ın adının yaşatıldığı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde yetişen gençlerin oluşturduğu Samsun Üniversitesi Samsun Roket Takımı’nın, bu yıl Ankara’da düzenlenen TEKNOFEST’te önemli başarılar elde ettiğine dikkat çeken Vali Tavlı, "Özdemir Bayraktar’ın hatırasına projeleri, çalışmaları ve azimleriyle sahip çıkarak şehrimizi ve bizleri gururlandıran geleceğimizin teminatı bu gençlerimizin Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde geleceğin teknolojilerine imza atacağına ve büyük bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu doğrultuda bizler de onları eğitim ve proje anlamında her zaman desteklemeye ve altyapı sağlamaya devam edeceğiz. Üniversitenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizden de aldığı destek ve güçle nitelikli toplum tahayyülüne ulaşmış, nitelikli eğitim ve araştırmalarla ülkemizin bugününe ve geleceğine katma değer sağlayan bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Törene ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş dünyasından temsilciler ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.