Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ula ilçesinde bulunan ve bölgenin ilk mermer fabrikası olan Ermaş Mermer’i ziyaret ederek, personelle yemek yedi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ula ilçesinde bulunan ve bölgenin ilk mermer fabrikası olan Ermaş Mermer’i ziyaret ederek, personelle yemek yedi.

Yemek sonrası fabrikada incelemelerde bulunan Vali Orhan Tavlı, Ermaş Mermer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan ve yönetim kurulu üyesi Serkan Ercan’dan fabrika üretimi hakkında bilgi aldı.

Vali Orhan Tavlı, fabrikadaki incelemelerin ardından ülke ekonomisine ve Muğla istihdamına katkı sağladıkları için firma yetkililerine teşekkür etti.

Vali Tavlı, Ula ziyaretinde Ermaş Mermer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan ile birlikte Ula Hüseyin Ercan Ermaş Mermer Anadolu Lisesi’ni de ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Okul binasını gezerek bilgiler alan Vali Orhan Tavlı, öğrencilerin taleplerini dinledi.