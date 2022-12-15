Dünya Şampiyonluğu hedefiyle azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüren Muğla’nın başarılı bisikletçileri Vali Orhan Tavlı ile bir araya geldi.

Dünya Şampiyonluğu hedefiyle azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüren Muğla’nın başarılı bisikletçileri Vali Orhan Tavlı ile bir araya geldi.

Dağ bisikleti ve yol bisikleti kategorilerinde milli sporcu ve başarılı sporcularla bir süre sohbet eden Vali Orhan Tavlı sportif branşlarda sağlanan desteğin artarak devam edeceğini ifade etti.

Muğla’da spor turizmi altyapısının geliştirilmesi çerçevesinde yapılan çalışmaları anlatan Vali Orhan Tavlı, “Muğla’mız spor turizminde çok önemli bir yerde spor altyapımızı daha da geliştirerek Muğla’mızı sporun ve spor turizminin başkenti yapma yolunda hep birlikte emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı Muğla’daki spor altyapısının gelişimine desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ve emeği geçenlere teşekkür etti.