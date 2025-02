SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Özellikle bir haftadır yoğun yağışlar var. O nedenle kamu kurum ve kuruluşlarımız özellikle heyelan konusunda istinat duvarlarının risk oluşturacağı konusunda başta okullarımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda tedbirlerini sahada yeniden gözden geçirsinler" dedi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerçekleştirilen Afet ve Acil Durum Talimatları Toplantısı; Samsun Valisi Orhan Tavlı’nın başkanlığında, adalet teşkilatı, üniversiteler, baro ve büyükşehir belediyesi yetkilileri, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Orhan Tavlı, toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Hepimizin malumu olduğu üzere maalesef afetleri engelleyemeyiz ama iyi bir çalışma ve koordinasyon içerisinde, doğru bilgiye dayalı stratejik bir planlamayla yıkıcı etkilerini azaltabilir, afet sonrası oluşan yaraları hep birlikte sarabiliriz. Bunun için şehrimizin karşı karşıya bulunduğu deprem, sel, yangın, heyelan, kuraklık gibi tüm doğal afetleri birlikte değerlendirmek ve üzerinde çalışmak zorundayız. Bildiğiniz gibi, yaklaşık iki hafta önce ikinci yılını geride bıraktığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısını ilk günkü tazeliğinde tüm Türkiye yüreğinde hissetti. Asrın felaketi olarak tanımladığımız bu büyük afette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavileri halen devam eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan acil şifalar niyaz ediyorum. Rabb’im ülkemize, aziz milletimize ve tüm insanlığa bu şekilde bir afet bir daha yaşatmasın. Tabi bu felaket, az önce de ifade ettiğim üzere deprem başta olmak üzere sel, yangın, heyelan gibi tüm afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmamız gerektiği gerçeğini hepimize çok acı bir şekilde yaşattı ve tekrar hatırlattı."

"Aynı zamanda AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili hazırlanan eylem planları ve bilinçlendirme faaliyetlerinin can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi noktasındaki önemini, görevlerimizi ve sorumluluklarımızı da bizlere bir kez daha hatırlattı" diye konuşan Vali Tavlı, "Elbette bu konuda ülkemizde özellikle de son yıllarda üç temel kural çerçevesinde çok önemli çalışmalar yürütülmekte. Birincisi; afet öncesi hazırlık ve riski azaltma, yani afet öncesinde yapılabilecekler, hazırlıklar, bu risklerin tanımlanması, risk azaltma planlarının yapılması ve gerçekleştirilmesi. İkincisi; afet anında müdahale. Yani afetle karşılaştığımız an itibarıyla tüm kurumlarımızca ve tüm gücümüzle müdahale etmek, bu müdahale planlarını yapmak ve gerek devletin kamu kurum ve kuruluşlarının, gerekse sivil toplum örgütlerinin bu konudaki çalışmalarını koordine etmek. Üçüncüsü ise; afet sonrası oluşan maliyetlerden sonra iyileştirme aşamalarını sahada gerçekleştirmek. Devletimiz tabii ki bu her üç aşama için de ayrı stratejik planlar oluşturmuş durumda. Ancak bu planların afet ve acil durumlarda tam anlamıyla uygulanabilmesi için tüm kamu kurumlarımızın, sorumluluk ağlarına göre denetlemeler, planlamalar ve çalışmalar konusunda üstlerine düşen görevleri etkin bir şekilde yerine getirmesi büyük önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki; bütün kamu kurumları ve toplumumuzun her kesimi tarafından gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin afetler henüz yaşanmadan önce bir süreç dahilinde sorumluları ve sorumlulukları ile birlikte üzerinde çalışılması, bu çalışmanın da sürdürülebilir olması elzemdir. Bu doğrultuda konuyla ilgili talimatları içeren yazımız bütün kurum ve kuruluşlara iletildi. Sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından çalışmaların sahiplenileceğine ve bütün paydaşların başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere konuyla ilgili görevli ve sorumlu kurumlarla birlikte güzel bir iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışma noktasında gerekeni yapacağına yürekten inandığımı özellikle huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Tabi afetle ilgili bir toplantı yapıyoruz ve bölgede başta Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin ekipleri karla yoğun bir mücadele etmekte. Gerek kolluk birimlerimiz trafik tedbirlerini almakta, gerek vatandaşlarımızın normal hayatını kolaylaştırmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız, kaymakamlarımız sahada çalışmaları koordine etmekte. Bu çalışmalarda 7/24 görev yapan tüm kamu çalışanlarına, belediye çalışanlarına huzurlarınızda teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Bir haftadır yoğun yağışlar var, kurumlar tedbirlerini gözden geçirsin"

İl genelinde 1 haftadır devam eden yoğun yağışlar hakkında da uyarılarda bulunan Vali Tavlı, "Tabi depremle ilgili öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar, öncesinde hazırlıklar yapılmakta ilimizde heyelan ve sel konusunda da önlem alınması gerekiyor. Özellikle bir haftadır yoğun yağışlar var. O nedenle kamu kurum ve kuruluşlarımız özellikle heyelan konusunda istinat duvarlarının risk oluşturacağı konusunda başta okullarımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda tedbirlerini sahada yeniden gözden geçirsinler deyip özellikle uyarmak istiyorum. Bugün bir taraftan afetlerle ilgili AFAD İl Müdürlüğümüzün sunumu olacak. Diğer taraftan da Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımız da yangınlarla ilgili alınması gereken tedbirlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapacaklardır. Tabi bu konuda görevli ve sorumlu kurumlarımız üzerine düşeni yapacak. Ancak herkesin kendi görev alanındaki tedbirleri gözden geçirmesi, eksikliklerimiz varsa bunları tamamlamak üzere en üst birimden en alta kadar herkesin görev ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Planlamalar yapılır ama bunun uygulanması, o plandaki görev ve sorumlulukların her kademedeki yönetici tarafından bilinmesi ve sahaya yansıtılması önemlidir. Özellikle bu toplantıyı da bu nedenle farkındalık oluşturmak amacıyla düzenliyoruz. Önce bütün kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarındaki sorumlulukları denetlemek başta olmak üzere eksiklikleri tamamlamak için çalışmaları yapmamız gerekmekte" şeklinde konuştu.

Vali Tavlı açıklamasının devamında ise, "AFAD’ın sizlere dağıttığı Afet ve Acil Durum Aile Planı, deprem, yangın, heyelan, sel ve taşkınlarla ilgili broşürler var. Biliyorsunuz 2025 yılı Aile Yılı. Her türlü afete hazırlığa önce hanemizden başlayacağız. Hazırlanan broşürlerde her evde bir afet çantasından bahsediliyor. Bu dokümanları sizler dahil kurumlarınızdaki tüm personelin okumasında fayda var. Bunlar üzerinde uzmanlar tarafından çalışılmış, emek harcanmış broşürler. Ama sadece broşür safhasında kalırsa da olmaz. Bunları bütün kurumlarımız ve personelimiz AFAD’ın sitesinden de alabilir. Bunu bütün kurumlarımıza, personelimize yazılı olarak bildirin. Önce Afet ve Acil Durum Aile Planı konusunda herkes hazırlıklı olsun, çalışmasını yapsın. Bu duygu ve düşüncelerle; ilimizi afetlere karşı daha dayanıklı ve güvenli hale getirebilmemiz açısından oldukça önemli gördüğümüz bu toplantımızın şehrimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederken, katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkürlerimi, şükranlarımı bir kez daha ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.