Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek yapılan çalışmaları yerinde incelemek, sorun ve talepleri birebir görmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek için sürdürdüğü köy ziyaretleri çerçevesinde İkisu Vadisi’nde bulunan 14 köyü ziyaret etti.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek yapılan çalışmaları yerinde incelemek, sorun ve talepleri birebir görmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek için sürdürdüğü köy ziyaretleri çerçevesinde İkisu Vadisi’nde bulunan 14 köyü ziyaret etti.

Vali Taşbilek, beraberindeki heyetle İkisu vadisinde yer alan Merkeze bağlı Mescitli, İkisu, Övündü, Demirkaynak, Dibekli, Gümüşkaya, Hasköy, Boyluca ve Karamustafa köyleriyle Torul ilçesine bağlı Bahçelik, Arılı, Kalecik, İnkılap, Günay köylerini ziyaret etti.

Ziyaretler çerçevesinde muhtarlar ve köy halkıyla bir araya gelen Vali Taşbilek, vatandaşların taleplerini dinleyerek yetkililere eksikliklerin imkanlar dahilinde giderilmesi ve taleplerin değerlendirilmesi için talimat verdi.

Muhtarlardan ve vatandaşlardan köylerinde bulunan hasta, yetim, yaşlı, mağdur ve muhtaç aile ve bireyleri mutlaka kendilerine bildirmelerini isteyen Vali Taşbilek, gittiği köylerde yanına gelen, kendisini karşılayan çocuklarla sohbet edip, oyuncak hediye etti, köylerde yaşayan kadınların ilettiği taleplerin ise ivedilikle yapılmasını istedi.

Köy ziyaretleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Vali Taşbilek, “Köy ziyaretlerimiz çerçevesinde bugün Torul ve merkez ilçemizin köylerindeyiz. Köylerimizde başta muhtarlarımız olmak üzere, köylerimizin değerli sakinlerine bizlere gösterdikleri ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün de bu çalışma çerçevesinde 14 köyümüzü ziyaret ettik. Bu çalışmadaki amacımız köylerimizi yerinde görebilmek, vatandaşlarımızla hasbihal edebilmek, sorunları yerinde görebilmek, tahlil edebilmek, istişarede bulunmak, yaptığımız işleri yerinde takip edebilmek ve vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları en hızlı şekilde nasıl çözebiliriz bunun çabasını göstermek” dedi.

Vali Taşbilek’e ziyaretlerinde Torul Kaymakamı Orhan Ayaz, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Demirkıran, İl Genel Meclisi üyeleri, İkisu-Tersun-Artabel Vadisi Köyleri Derneği Başkanı Tacettin Üçel, Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyesi Söğütağıl Muhtarı Serdar Gün Şişman ve diğer kurum yetkilileri eşlik etti.