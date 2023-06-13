Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, İstanbul’da yapılan 8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası’nda 56 kilogramda tüm rakiplerini yenerek Dünya şampiyonu olan milli sporcu Feyzanur Azizoğlu ve antrenörlerini makamında kabul ederek, tebrik etti.

Vali Taşbilek, Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından organize edilen ve 17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılan turnuvada tüm rakiplerini yenerek dünya şampiyonu olan Gümüşhaneli milli sporcu Feyzanur Azizoğlu’nu makamında kabul etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, Kelkit Osmanlı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Osman Nas ve antrenör İbrahim Çiçek’in de katıldığı programda Vali Taşbilek, kulüp başkanı, antrenör ve sporcuya ödüllerini takdim etti.

Feyzanur Azizoğlu’nun başarısının Gümüşhane’yi gururlandırdığını söyleyen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Gümüşhane’mizin, Kelkit’imizin değerli evladı Feyzanur kızımız daha önceki başarılarına bir başarı daha ekleyerek, İstanbul’da yapılan 8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası’nda dünya şampiyonu olarak ilimizi, bizleri onurlandırdı ve gururlandırdı. İlimiz ve ülkemiz adına başarılarının daim olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.