Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanlığına ziyarette bulundu.

DİKO Başkanlığını ziyaret eden Vali Ali İhsan Su, oda yönetim kurulu başkanı Mehmet Yüksel ve yönetimi tarafından karşılandı. DİKO Başkanı Yüksel, kendisiyle bir süre görüşen Vali Su’nun ziyaretini değerlendirerek, duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yüksel, “Kıymetli valimiz odamızı ziyaret ederek bizleri onurlandırmıştır. Nazik ziyaretleri ve ilgileri için muhterem valimize teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Görüşme sonrasında Vali Su ile hatıra fotoğrafı çekildi.