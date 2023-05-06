Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Ergani ilçe muhtarlarıyla değerlendirme toplantısı düzenledi.

Belediye Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşma yapan Vali Su, yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri anlattı, daha sonra muhtarların görüş ve önerileri dinledi. Kent genelinde Büyükşehir Belediyesinin büyük projeler yaptığını belirten Vali Su, “Bu sene bin kilometre birinci sathi kaplama, bin 500 kilometre ikinci kat sathi kaplama, toplamda 1 milyon metrekare kilit parke yapacağız. Ortadoğu’nun ve Türkiye’nin en büyük lojisitk merkezini yapıyoruz. 5 yıldızlı otel konforunda şehir hastanesi yapıyoruz. 2055 yılına kadar Diyarbakır’ın içme suyu sorununu ikinci merhale hattı ile kökten çözüyoruz” dedi.

Ergani’deki çalışmaları da anlatan Vali Su, şunları dile getirdi:

“Ergani’ye kanalizasyon, içme suyu şebekesi, yağmur suyu ve arıtma tesisini yapıyoruz. Ergani katı atık istasyonu, yatılı kız Kur’an Kursu, 135 kilometre birinci kat, 112 kilometre ikinci kat, 67 bin 500 metrekare parke işini gerçekleştirdik. Ağaçlar, çiçeklendirmeler yaptık. Göletlerin bakım ve onarımını yaptık. Üreticilerimize ve çiftçilere destek verdik. Ergani Millet Bahçesi çalışması devam ediyor. Büyük oranda çalışmalar burada bitti. İlçe terminalini bu sene bitiriyoruz. Bilgi evi, akademi lise, kadın kültür evini buraya yapacağız. Eğitim, sağlık ve kırsal kalkınma ve diğer alanlarda önemli hizmetler yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz”.

Vali Su, programın ardından Millet Bahçesinde devam eden çalışmaları inceledi, Enüş Peygamber türbesini ziyaret etti. Vali Su’ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve kurum müdürleri eşlik etti.