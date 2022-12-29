Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Dicle ilçesine gelerek burada bir dizi temaslarda bulundu.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Dicle ilçesine gelerek burada bir dizi temaslarda bulundu.

İlçe değerlendirme toplantısında muhtarlarla bir araya gelen Vali Ali İhsan Su, yaptıkları hizmet, yatırım ve çalışmaları anlattı. Vali Ali İhsan Su, toplantıda muhtarların istek ve dileklerini dinledi. Dicle Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, ilçede devam eden çalışmalar ile planlanan projeler, yatırım ve hizmetler değerlendirildi.

Toplantıya Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Dicle İlçe Jandarma Komutanı Osman Öztürk, İlçe Emniyet Amiri Ömür Yılmaz, büyükşehir belediyesi daire başkanları, kamu kurum ve kuruşlarının müdürleri katıldı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ve beraberindekiler, daha sonra Dicle Belediyesi yeni hizmet binası, bilgi evi ve kadın yaşam merkezinin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Vali Ali İhsan Su, ilçe halkına yeni Dicle Devlet Hastanesinin yapımına başlayacaklarının müjdesini verdi. Vali Su, 60 yataklı yeni Dicle Devlet Hastanesinin yapım ihalesinin 16 Ocak 2023’te gerçekleşeceğini söyledi. Su, ”Bugün burada inşallah Dicle ilçemize yakışır bir belediye hizmet binasının temelini atacağız. Aynı zamanda bu bina içerisinde 11 derslikli bir kadın yaşam merkezimiz olacak. Yine bu bina içerisinde 11 derslikli çocuklarımıza yönelik bir bilgi evimiz olacak. Hem bu binanın bir bölümünde belediyemiz, sizlere belediye hizmetlerini sunma imkanı sağlayacak, hem de burada yaptığımız bu dersliklerde kadınlarımıza, kızlarımıza yönelik olarak hizmetleri sunacağız. Onların istekleri doğrultusunda okuma yazma kursundan dikiş kursuna, başka kurslara, kreşlere kadar hizmetleri sunacağız. Diğer taraftan da çocuklarımıza yönelik, onları üniversiteye, liseye hazırlayan ek destek eğitimlerini de yine bu bilgi evinde vermiş olacağız. Yaklaşık maliyeti 40 milyon TL olacak bu güzel eserin inşallah ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Tabi Dicle ilçemizde birçok hizmeti yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, ilimizdeki huzur ve güven ortamı ve bunun beraberinde getirdiği birçok hizmeti hep beraber sizler de görüyorsunuz, beraber yaşıyoruz, beraber yerine getirmeye gayret ediyoruz. 2022 yılı içerisinde ilimiz genelinde bin 800 kilometre sathi kaplama ve BSK’lı asfalt yapımını gerçekleştirdik. Bunun 104 kilometresi Dicle ilçesinde gerçekleştirildi. 31 kilometre stabilize yol yapımını gerçekleştirdik. 6 kilometre kilit parke yol yapımını yaptık. Toplamda 141 kilometre yolu Dicle ilçemizde vatandaşlarımızla buluşturduk. Yolun dışında bu sene 5 spor sahasını Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan gönderilen ödenekle ilçe belediye başkanımız gerçekleştirdi. Şimdi biz burada mevcut sahamızın tamamını yeniliyoruz. Tribünlerini yeniliyoruz, soyunma odalarını yeniliyoruz, sahayı büyütüyoruz. Bunlarda inşallah bu sene şimdi ihalesini yaptık, yer teslimini yapıyoruz. Önümüzdeki dönem içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. Yavrularımıza, çocuklarımıza güzel bir oyun sahasını hizmetlerine sunmuş olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak burada yine 4 sentetik yüzeyli sahayı gerçekleştirdik. Yine burada lise öğrencilerimize yönelik akademi lisemiz var. Onlara burada eğitimler veriyoruz. İlçemizde millet bahçesi, mesire alanları, 4 bin metrekarelik alan yaptık. Bunları da vatandaşların hizmetine sunuyoruz. 10 basket potası yaptık, çocuklarımızın hizmetine sunduk. Çocuk oyun grupları kurduk, çocuklarımızın hizmetine sunduk. Şu anda da inşallah 16 Ocak 2023’te 60 yatak kapasiteli devlet hastanemizin de yapımını başlatacağız. Allah’a şükür ilimizde huzur iklimi, istikrar, güvenlik devam ettiği sürece, hizmetlerimiz de artarak devam edecek. Bunları hep birlikte yapıyoruz. Sizlerin desteği, gayretiyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin gönderdiği ödeneklerle ilimize, ilçemize hizmetleri üstün bir gayretle sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.