Ordu Valisi Tuncay Sonel, suda boğulma olaylarını önlemek için cankurtaran hizmeti verilen 18 plajın haricinde denize girilmemesi için uyarılarda bulunarak, bu konuda tedbirlerin artırıldığını söyledi.

Kurban Bayramı tatili ve havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların serinlemek için denize girdiğini ifade eden Vali Sonel, üzücü olaylar yaşanmaması için her türlü güvenlik tedbirinin alındığı plajların haricinde denize girilmemesini istedi. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte serinlemek, balık tutmak, piknik yapmak amacıyla kontrolsüz alanlarda denize, iç sulardaki derelere, ırmaklara, göllere, göletlere girilmesine bağlı olarak suda boğulma vakaları yaşandığına dikkat çeken Vali Sonel, bu durumun önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.

“Cankurtaranların olduğu plajlar son derece güvenli”

Vali Sonel, “İlimizin 118 km’lik sahili var. Buranın da 68 km’lik kısmı kumsallardan oluşuyor. Bu kumsalların olduğu yerlerde Ordu Büyükşehir Belediyemiz tarafından belirlenen ve cankurtaran hizmeti verilen 18 adet plaj mevcut. Bu plajlarımız son derece güvenli. Vatandaşlarımızın can güvenlikleri için denize girmek için bu plajları kullanmalarını istiyoruz. Ayrıca, denize girmenin tehlikeli olduğu yerlere uyarıcı levhalar koyduk. Bu uyarıcı levhalarda güvenli plajların yerlerini gösterecek karekod okuyucular var. Bu kodlar sayesinde vatandaşlarımız cankurtaran bulunan güvenli plajlara yönlendirilmekte” dedi.

“Denetimler sıkılaşacak”

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin cankurtaran hizmeti verdiği 18 plaj ve özel işletmelerin hizmet verdiği plajlar haricinde denize girilmesine izin verilmeyeceğini kaydeden Vali Sonel, “Özel işletmeler de hizmet verdikleri plajlarda her türlü tedbiri alacaklar. Bu konuda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimiz sürekli kontrol ve denetimler yapacaklar. Suda boğulma olaylarının önlenmesi için vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerimize de ağırlık vereceğiz” diye konuştu.

Vatandaşlar 18 Haziran-18 Eylül tarihleri arasında haftanın her günü 10.30 ile 19.00 saatleri arasında cankurtaran hizmeti verilen Altınordu ilçesinde Mavi bayraklı Cumhuriyet plajı, Akyazı 2 Halk plajı, Akyazı 1 Halk plajı, Mavi bayraklı Kumbaşı plajı; Perşembe ilçesinde Efirli Engelsizler Plajı, Çaka Beyaz Kum Plajı, Aktaşlar Halk Plajı, Efirli Halk Plajı; Fatsa ilçesinde Dolunay Çamlık Halk Plajı, Demas Halk Plajı; Ünye ilçesinde Kırkevler Halk Plajı, Çınarsuyu Halk Plajı, Fevzi Çakmak Halk Plajı, Nuriye Mahallesi Halk Plajı, Eski Kızılcakese Halk Plajı, Gülyalı ilçesinde Tepealtı Halk Plajı, Çikolata Park Halk Plajında güvenli bir şekilde denize girebilecekler.

Bu plajlarda Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKEM ekipleri tedbirleri üst düzeyde tutacak. Plajlara yerleştirilecek uyarı ve bilgilendirme tabelaları, can simitleri ve gözetleme kulelerinin yanı sıra sıkı eğitimlerden geçen, alanında uzman cankurtaranlar hizmet verilecek.