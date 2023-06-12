Ordu Valisi Tuncay Sonel, okulların ihtiyaçlarını yerinde görmek, öğrenci ve öğretmenlere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla her hafta pazartesi sabahı düzenli yaptığı okul ziyaretlerini Ünye ilçesinde sürdürdü.

Haftanın ilk mesaisine Ünye ilçesindeki Fevzi Çakmak Ortaokulu ve Fevzi Çakmak İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek başlayan Vali Sonel, İlçe Kaymakamı Ayhan Aşık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Okul Müdürü Kadir Pamuk ve öğrenciler tarafından karşılandı.

Her Çarşamba günü eski valilik binasında vatandaşlar ile bir araya geldiğini hatırlatan Vali Sonel, öğretmenlerin bir ihtiyaçları olması durumunda kendisine kolaylıkla ulaşabileceklerini ifade etti. Ziyaret çerçevesinde sınıfları da gezen Vali Tuncay Sonel, öğrenci ve öğretmenlerin hal ve hatırlarını sorarak, bir süre sohbet etti. 2022-2023 eğitim öğretim yılının bu hafta sona ereceğini hatırlatan Vali Sonel, öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

Geçen hafta gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonucunun tüm öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Vali Sonel, “İnşallah hayalinizde olan, gönlünüzden geçen liselere yerleşirsiniz. Tatilde bol bol kitap okuyun çünkü kitap okumanız sınav başarınızı doğrudan etkileyecek. Sportif ve sosyal aktivitelerle kendinizi geliştirin. İleride hangi mesleği seçerseniz seçin, ya da hangi işi yaparsanız yapın, ama severek yapın, isteyerek yapın. Sevmediğiniz işte başarılı olamazsınız. İnşallah vatanına, milletine hayırlı işler yapan insanlar olursunuz” dedi.

Vali Tuncay Sonel, daha sonra Fevzi Çakmak Ortaokulu Teknoloji ve Yetenek Atölyesini gezerek, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Öğretmen ve okul idarecileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Vali Tuncay Sonel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kaledere Anaokulu inşaatını gezerek, çalışanlara kolaylıklar diledi. Ünye Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine de ziyarette bulunan Vali Tuncay Sonel, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek bir ihtilaç ve taleplerini dinledi. Vali Sonel, kendisinden basketbol ve voleybol sahası isteyen öğrencilerin bu isteklerini geri çevirmeyerek, basketbol ve voleybol sahası sözü verdi.

Burada öğrencilere hitap eden Vali Tuncay Sonel, “Bize düşen bir şey olduğu zaman hiç çekinmeyin sevgili gençler. Çünkü, gelecek Türkiye’sinde sizler olacaksınız. Aranızda mezun olacak olanlarınız var. Sizler için yeni bir hayat başlayacak. Üniversite hayatı, iş hayatı, o yüzden memleket adına yapılacak güzel işlerde sizin yanınızdayız. Hepiniz bizim evladımızsınız. Devletimiz sizlere her türlü imkânı sağlıyor. Öğretmenlerimiz her türlü imkânı size sağlıyor, emek veriyor. Sizlerin de önceliği çalışmak olacak. Yolunuz bahtınız açık olsun” ifadelerine yer verdi.