Ordu Valisi Tuncay Sonel, Fatsa ilçesinde bulunan Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Konaklama Alanı’nda (METİP) incelemelerde bulunarak, işçilerin konaklayacağı yerlerin düzgün olması adına tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Vali Sonel beraberinde, Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden her yıl fındık toplamak amacıyla Ordu’ya gelen mevsimlik tarım işçilerinin geçici olarak konakladıkları, Saraytepe Mahallesi’nde bulunan METİP alanında incelemelerde bulundu. Burada bulunan tesisleri gezen Vali Sonel, tesislerin durumu hakkında Fatsa Kaymakamı Avni Kula ve Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’dan detaylı bilgi aldı.

“25 bin civarında kardeşimiz fındık hasadı için ilimize geliyor”

Fatsa METİP alanında yaptığı incelemenin ardından açıklamada bulunan Vali Sonel, “Ağustos ayının ilk haftasında yeşil altın diye tabir ettiğimiz fındığın toplanması için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden 25 bin civarında kardeşlerimiz ilimize geliyor. Fındık üretiminde Türkiye ilk sırada, ülkemizde de fındık üretimi bakımından 240 bin ton üretimle Ordu birinci sırada geliyor. Bizler de hem kaymakamımız, hem de belediye başkanımızla birlikte METİP alanında incelemelerde bulunduk” dedi.

“Mevsimlik tarım işçisi kardeşlerimizin kalacak yerlerinin daha düzgün, daha yaşanılabilir olması için bizler de devletimiz olarak bütün tedbirleri alıyoruz” diyen Vali Sonel, “Altınordu, Ünye ve Fatsa’daki METİP alanlarıyla ilgili kıymetli kaymakam arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte güzel bir hale getiriyoruz. Bunun için Fatsa’da bulunuyoruz. METİP alanını ilimize gelecek olan tarım işçisi kardeşlerimize yakışır bir vaziyette düzenleyip, onları yine geçici olarak Ağustos ayı süresince misafir edeceğiz” şeklinde konuştu.

Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ile birlikte geldiğini belirten Vali Sonel, çocukların öğrenimlerine devam edebilmesi için devlet olarak her türlü tedbirin alındığının altını çizerek, Altınordu ve Ünye’de de mevcut METİP alanlarında sağlık ocağından okullara kadar çocukların hoşça vakit geçireceği, öğrenimini güzel bir şekilde yapabilecekleri mekanların oluşturulduğunu sözlerine ekledi.