Ordu Valisi Tuncay Sonel, doğuştan kulak yokluğu, bozukluğu (mikrotia) hastası 11 yaşındaki Mercan Kovan’ın küpe takabilme hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Altınordu ilçesinde yaşayan Gülizar ve Salih Kovan çiftinin 4 kız çocuğundan biri olan Mercan, mikrotia hastası olarak dünyaya geldi. Sol kulağında işitme sorunu da bulunan Mercan’ın, küpe takma isteğini dile getirmesi üzerine anne Gülizar Kovan, Vali Sonel başkanlığında düzenlenen Halk Günü toplantısına katıldı. Halk Günü’nde Vali Tuncay Sonel’e kızının durumunu anlatan anne Gülizar Kovan, Mercan’ın estetik ameliyat olabilmesi için yardım istedi. Bunun üzerine Vali Sonel’in girişimleriyle Mercan Kovan’ın Samsun’daki özel bir hastanede estetik ameliyatı yapıldı.

Tedavi 8 ay sürdü, Vali Sonel küpeleri hediye etti

8 aylık bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan ve kulağına küpe takılacak hale gelen Mercan Kovan’ın, küpe takma isteği de Vali Tuncay Sonel tarafından yerine getirildi. Tedavi öncesinde Mercan Kovan’a küpe sözü veren Vali Tuncay Sonel, Mercan’ın evine giderek, küpeleri hediye etti. Hayal ettiği küpeyi Vali Tuncay Sonel’in elinden alan Mercan Kovan’ın sevinci ve mutluluğu yüzüne yansıdı.

Mercan Kovan’ın sağlığına kavuşmasından ve küpe takabilecek hale gelmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Vali Sonel, “Senin mutluluğun, bizim de mutluluğumuzdur. Küpeni güle güle kullan. Allah yolunu, bahtını açık etsin. İnşallah bu memlekete güzel işler yapacak yerlerde görürüz seni” diyerek, sevincini paylaştı.

Vali Tuncay Sonel ayrıca Mercan Kovan’ın 14 yaşındaki ablası Melisa, 13 yaşındaki ablası Melike ve 8 yaşındaki kardeşi Meyra’ya da birer küpe hediye etti.

“Çocuğumun küpe takma hayali vardı, artık içine kapanık değil”

Vali Tuncay Sonel’in hediye ettiği küpeyi kızı Mercan Kovan’ın kulağına takan Gülizar Kovan, “Kızımızın daha önceki ameliyat süreçlerinde çaresizliğim olduğunda Vali beye başvurdum. Sağ olsun Valimiz bize bütün kapılarını açtı. 2022 yılının Temmuz ayının 18’inden itibaren bu sürece kadar her ihtiyacımızı karşıladı. Çocuğumun gerek ameliyatını, gerekse diğer tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Çocuğumun en çok küpe takma hayali vardı. Onu da çok şükür gerçekleştirdi. Çocuğum artık içine kapanık değil. Mutlu, huzurlu bir şekilde gülebiliyor, konuşabiliyor. Okula gitmeme isteğini yendi. Artık okula seve seve gidiyor. Allah razı olsun Sayın Valimizden. Bu duygu anlatılmaz, yaşanır. Sayın Valimiz bizleri çok mutlu etti. Bu durumda olan başkaları da Vali Babamızın yanına gitsin. Çünkü, hiçbir zaman kapısını kapatmaz. Kapısı herkese açıktır. Allah bin kere razı olsun” ifadelerine yer verdi.