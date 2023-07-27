Ordu Valisi Tuncay Sonel, her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği ‘halk günü’ toplantısında, kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları dinleyerek, talepleri çözüme kavuşturuyor.

Vali Tuncay Sonel, halk günü toplantılarında özellikle deprem bölgesinden gelen vatandaşlar ile yetim, öksüz, engeli olan, yaşlı, çocuklu aileler ve sağlık sorunu yaşayan vatandaşları bekletmeden taleplerini dinlemeye, çözüm bulmaya devam ediyor. Eski valilik binasında gerçekleştirdiği halk günü toplantısında, ekonomik ve özel sorunlar başta olmak üzere iş, sağlık ve kendisine iletilen talepleri çözüme kavuşturma noktasında gayret sarf eden Vali Sonel, bu haftaki toplantıda 563 vatandaşı dinleyerek, sorunlarını not aldı.

Vatandaşların kendisine ilettiği taleplerden, gerekli gördüğü hususlarda toplantıda hazır bulunan ilgili kurum müdürlerine talimatlar veren Vali Sonel, “Devletimiz ve hayırsever dostlarımızın katkılarıyla eğitim, sağlık yardımı, tedavi masrafları, gıda paketleri, alışveriş kartlarını vatandaşlarımıza takdim ediyoruz. Her türlü sorunlarınızda kapımız sizlere her zaman açıktır” dedi.

Vali Sonel, Fatsa İlçesinden gelen ve 4 çocuğuyla yaşamını sürdürmeye çalışan Emine Kesik’in buzdolabı talebini, doğuştan görme engelli 24 yaşındaki Nurcan Özcan’ın da müzik ve bilgisayar kursu talebini hemen yerine getirdi, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Halk günü toplantısına katılan vatandaşlar ise duydukları memnuniyeti dile getirdiler.