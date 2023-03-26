Futbolda ikinci transfer döneminin kapanmasına 1 gün, 2. Amatör Küme müsabakalarının başlamasına 2 gün kala Orduspor’un transfer yasağı kalkan Orduspor’u Vali Tuncay Sonel, ilk maçında yalnız bırakmadı.

Yaşadığı ekonomik sorunlar ve yönetim hataları sonucu 2. Amatör kümeye kadar düşen, ancak FIFA’nın getirdiği transfer yasağı nedeniyle takım kurup, amatör liglere dahi katılamayan efsane Orduspor takımının, Vali Tuncay Sonel’in girişim ve gayretli çalışmalarıyla FIFA’nın transfer yasağı kaldırılarak, yeniden liglere katılma imkanı sağlandı.

Ordu İdmanyurdu ile ilk maçına çıkan efsane Orduspor futbolcularına ve teknik heyetine başarı dileğinde bulunan Vali Tuncay Sonel, “Hem Ordu için, hem de Türk futbolu için önemli bir gün. 188 sicil nolu Orduspor’umuz ilk maçına çıktı. Sizler de bizim için önemlisiniz. Bu maçın bir özelliği de 6 Şubat tarihinde büyük bir felaket yaşadı ülkemiz. Sizler de depremden etkilen futbolcu kardeşlerimizsiniz. Öncelikle sizlere Ordu’muza hoş geldiniz diyorum. Bugün önemli çünkü Orduspor mor-beyazıyla Ordu’nun ve ülkenin bir değeri. Şu an tarihi bir an. Bu tarihi anda da sizlerle beraber olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Sizlere başarılar diliyorum” diye konuştu.

Vali Tuncay Sonel, 2. Amatör Küme Ligi’nin açılış maçında karşılaşan Orduspor ve Ordu İdmanyurdu takımların kaptanlarına çiçek vererek, her iki takıma başarı dileklerini iletti. Karşılaşma öncesinde, Orduspor Kayyum Başkanı Hamdi Işık tarafından Orduspor takımını yeniden sahalara döndüren Vali Tuncay Sonel’e, çiçek takdim edilerek verdiği emeklerden dolayı teşekkür edildi ve üzerinde memleketi olan Adana’nın plaka numarası ve ismi yazılı Orduspor forması hediye edildi.

Orduspor taraftarları ile birlikte tribünden maçı izleyen Vali Sonel, maç sonunda maçı 3-0 kazanan Orduspor futbolcularını ve teknik heyeti de tebrik etti.