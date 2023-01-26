Halk gününde vatandaşları ağırlayan Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Devletimiz her daim vatandaşımızın yanında” dedi.

Halk gününde vatandaşları ağırlayan Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Devletimiz her daim vatandaşımızın yanında” dedi.

Eski valilik binasında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Sonel, kendisine sorun, sıkıntı, şikâyet ve taleplerini ileten 441 vatandaşı dinleyerek, toplantıda hazır bulunan kurum yöneticileriyle birlikte çözüme kavuşturmak için çaba sarf etti. Vali Sonel, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ilimizin en ücra köşesindeki vatandaşlarımıza devletimizin şefkatini, sıcaklığını göstermenin gayreti içindeyiz. Düzenli olarak her hafta gerçekleştirmiş olduğumuz halk günümüzde de sizlerle bir araya geliyoruz. Sizlerin ne gibi bir sorunu, sıkıntısı, isteği varsa bizlere çekinmeden rahatlıkla iletebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte her daim sizlerin yanındayız. Devletimiz güçlüdür. Vatandaşlarımızı darda koymaz” diye konuştu.

Aileleri ile birlikte “halk günü” toplantısına katılan çocukların yarıyıl tatilini de kutlayan Vali Tuncay Sonel, onlara oyuncak ve çeşitli hediyeler vermeyi de ihmal etmedi.

Toplantıya katılarak sorun, sıkıntı, şikayet ve taleplerini dile getiren vatandaşlar kendileri ile yakından ilgilenen Vali Tuncay Sonel’e teşekkür ederek, “Allah sizden razı olsun. Gerçekten halkın içinden birisi olmanız bizleri çok mutlu ediyor” diyerek, hayır dualarını eksik etmediler.