Ordu Valisi Tuncay Sonel, ‘Halk Günü’ toplantısında 586 vatandaşın sorun ve taleplerini dinledi. Vali Sone toplantıda, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Ordu’da, 21 Haziran 2020 tarihinde görevine başlayan ve ‘üncü yılını dolduran Vali Tuncay Sonel, geldiği günden buyana düzenli olarak gerçekleştirdiği “Halk Günü” toplantılarına devam ediyor. Kendisinden randevu talebinde bulunan vatandaşların sorun ve taleplerini bire bir dinleme fırsatı bulan Vali Sonel, eski valilik binasında düzenlenen toplantıda öncelik olarak yaşı, engeli bulunan ve çocuklu aileler olmak üzere toplamda 586 vatandaşın sorun, sıkıntı ve taleplerini dinleyerek çözümler üretti.

Vatandaşların, yaklaşan kurban bayramını da kutlayan Vali Sonel, vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve şikayetlerini sordu. Vali Sonel, “Devletimiz her daim sizlerin yanında. Önemli olan sizlerin yüzünde bir tebessüm bırakabilmek ve hayır dualarınızı alabilmek. Devletimiz ve hayırsever iş insanlarımızın katkılarıyla halk gününe gelen vatandaşlarımıza, tüm yardımlar seferber ediliyor” dedi.

Toplantıda, Vali Sonel ile bire bir görüşen vatandaşlar ise “Her zaman bizlere yakın alaka gösteriyorsunuz. Taleplerimizi samimiyetle dinleyip, yerine getiriyorsunuz. Biz sizden razıyız. Allah da sizde razı olsun” diyerek, duygularını ifade ettiler.

Toplantıda Stajyer Kaymakamlar Merve Kartal, Zübeyde Aslan ve Emre Zafer de hazır bulundu ve vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştılar.