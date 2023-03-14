Ordu Valisi Tuncay Sonel, ilde bulunan depremzede ailelere ziyarette bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden birisi olan Adıyaman’da, Koordinatör Vali olarak 35 gün boyunca çalışmalarda bulunan Vali Tuncay Sonel, Adıyaman’daki görevini tamamlayarak Ordu’ya döndü. Vali Tuncay Sonel, il genelinde misafir edilen 8 bin 86 depremzede ailelerden bazılarının kaldığı Ordu Dini İhtisas Merkezi’ni ziyaret ederek, yetkililerden depremzede ailelerin durumları hakkında bilgi aldı.

Ordu Dini İhtisas Merkezi’nde misafir edilen aileleri kaldıkları odalarda ziyaret eden ve ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Vali Sonel, depremin yıkıcı etkisinin çok olduğunu, devletin gücü, milletin desteği sayesinde kısa sürede yaraların sarılmaya başlandığını söyledi.

Depremde yaşadıklarını Vali Tuncay Sonel ile paylaşan depremzede aileler, yaşadıkları acılara ve zor günlere rağmen Ordu’da moral bulmaya ve hayata tutunmaya çalıştıklarını söylediler. Ordu’da çok iyi ağırlandıklarını ve Orduluların kendilerine çok iyi ev sahipliği yaptığını dile getiren depremzede aileler, “Ordu’da olmaktan dolayı mutluyuz. Burada çok iyi ağırlanıyoruz. Bizimle yakından ilgileniyorlar. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştular.

Ziyarette, Adıyamanlı depremzede ailenin 3 aylık bebeğini kucağına alarak seven Vali Sonel, “Allah bahtını açık etsin. Rabbim sizlere bağışlasın” dedi.