Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Uluslararası Bilişim Olimpiyatlarında dünya ikincisi, 28. Balkan Bilim Olimpiyatlarında ise Bilgisayar dalında üçüncü olan Sivas Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yunus Taha Bingül’ü okulunda ziyaret etti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Uluslararası Bilişim Olimpiyatlarında dünya ikincisi, 28. Balkan Bilim Olimpiyatlarında ise Bilgisayar dalında üçüncü olan Sivas Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yunus Taha Bingül’ü okulunda ziyaret etti.

Aldığı başarılardan dolayı Bingül’ü tebrik eden Vali Şimşek, öğrencilerle de sohbet ederek bu sene girecekleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarı dileğinde bulundu.

Okulda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Şimşek, bir süre öğretmenlerle sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.

Şimşek, Okul Müdürü Murat Ögal’dan okulun genel durumu hakkında da bilgi aldı.

Vali Şimşek’e ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdür Vekili Dursun Yıldırım ve Şube Müdürü Resul Çatal da eşlik etti.