Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas’ın sevilen simalarından “Levent abi” lakaplı Levent Oyal’ı makamında ağırlayıp 48. Doğum gününü kutladı.

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas’ın sevilen simalarından “Levent abi” lakaplı Levent Oyal’ı makamında ağırlayıp 48. Doğum gününü kutladı.

Sivas’ta zihinsel engelini kendisine duyulan sevgi ile aşmayı başarıp 7’den 70’e herkes tarafından tanınan ve sevilen Sivas’ın ‘Levent abisi’ Levent Olay 48. Yaş gününde unutulmadı. Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, annesi Huriye Oyal’la birlikte Sivas’ın Levent abisini makamında ağırlayıp 48. Doğum günü pastasını kesti. Doğun gününü kutlayıp birde kendisine doğum günü hediyesi takdim etti. Oyal’ın mutluluğu yüzüne yansıdı. Huriye Oyal’a engelli oğluna gösterdiği yakınlıktan dolayı vali Şimşek’e teşekkür etti.