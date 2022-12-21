Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, hayvanlarla olan yakın dostluğuyla Heidi isimli çizgi film karakterine benzetilen 5 yaşındaki Hira Nur Yıldırım’ı makamında ağırladı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, hayvanlarla olan yakın dostluğuyla Heidi isimli çizgi film karakterine benzetilen 5 yaşındaki Hira Nur Yıldırım’ı makamında ağırladı.

Hayvanlarla yakın dostluğuyla gündem olan 5 yaşındaki Hira Nur Yıldırım’ın ulusal medyada yer alan haberini kendi sosyal medya hesabından paylaşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, paylaşımının altına, “Hayvanları bu kadar seven, yaşadığı köyü ile çok güzel özdeşleşen Hiranur kızımı, cesur çiftçimizi tebrik ediyorum. En kısa zamanda seni misafir etmek, o güzelim doğal yumurtalardan nasiplenmek isterim” şeklinde not düşmüştü. Paylaşımının ardından Vali Şimşek, Hira’yı ve ailesini makamında kabul etti. Davete eli boş gitmeyen Hira, kendi beslediği tavukların yumurtalarından, kendi ürettikleri baldan ve yoğurttan Vali Şimşek’e hediye etti. Hediyeler için teşekkür eden Vali Şimşek, Hira Nur’a tablet ve boyama seti hediye etti. Sıcak geçen sohbet sırasında minik Hira, Vali Şimşek’ten köyü için bir çocuk parkı yapılmasını istedi. Bu isteği geri çevirmeyen Vali Şimşek, en kısa zamanda köye çocuk parkı yapılacağı ve isminin Hira Nur konulacağı sözünü verdi.

Baba Fatih Yıldırım, köye çocuk parkı yapılacağını ve isminin Hira Nur konulacağını söyleyerek, "Davet ettiğinden dolayı Sayın Valimize çok teşekkür ederim. Güzel sohbetler geçti. Valimiz çok sıcak gönüllü birisi. Hira Nur’la çok ilgilendi. Hira Nur Sayın Valimizden çocuk parkı istedi. Sağ olsun Sayın Valimiz de parkı en kısa zamanda yaptıracak. İsmi de Hira Nur konulacak. Sayın Valimize Hira Hur kendi tavuklarından yumurta getirdi, bal ve yoğurt getirdi. Sayın Valimiz de Hira’ya bir tablet hediye etti. Sıcak bir sohbet oldu" dedi.