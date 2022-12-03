Sivas’ta engelli bireyler, "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" programında bir araya geldi

Sivas’ta engelli bireyler, "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" programında bir araya geldi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, tüm yurtta olduğu gibi Sivas’ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sivas Valiliği himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programlarda toplumsal farkındalığa dikkat çekildi. Bu çerçevede ilk olarak Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Engelli bireyler ve aileleriyle bir araya gelen Vali Şimşek, talep ve önerileri dinleyerek engelli vatandaşlara karanfil hediye etti.

Vali Yılmaz Şimşek, il protokolü ve engelli bireyler Hamidiye Millet Bahçesi’nde yürüyüş gerçekleştirdi. Vali Yılmaz Şimşek, yürüyüşün ardından "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" programına katıldı. Programın açış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun, il genelinde engelli bireylere yönelik yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Belediye Başkan Vekili Turan Topgül’de yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, belediye olarak engelli vatandaşların hayat şartlarını kolaylaştırmak için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Bu yolda birlikte ilerleyeceğiz"

Toplumun engelleri aşmaya çalışan bireyleri desteklemesi, onların yanında olması ise bir iyilik değil bir görevdir diyen Vali Şimşek, “ Kent hayatında, çalışma hayatında; eğitimde, sağlıkta ulaşımda, alış verişte engelleri kaldıracak uygulamalar ve düzenlemeler yapmak zorunluluktur. Engelleri kaldırmak hususunda geçmişten bugüne büyük mesafe aldık. Fakat daha gidecek çok yolumuz var. Bu yolda birlikte ilerleyeceğiz. Engelleri el birliğiyle, gönül birliğiyle aşacağız. Bizlere düşen engelli vatandaşlarımızın karşılaşabileceği sorunları öngörüp, empati kurup çözüm yolları üretmektir. Sivas için nihai hedefimiz ‘Engelsiz Bir Şehir’ hedefidir” dedi.

Engelli bireylerden muhteşem gösteri

Konuşmaların ardından engelli bireyler tarafından şarkılar seslendirildi, şiirler okundu. Çeşitli oyunlar ve gösterilerin sunulduğu programda, engelli bireyler hem il protokolü tarafından hem de katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.