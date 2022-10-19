Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Halk Eğitimi Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti. Atölyeleri gezerek usta öğretici ve kursiyerlerle sohbet eden Şimşek, Sivas’a özgü el emeği ürünlerin yapım aşaması hakkında bilgi aldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Halk Eğitimi Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti. Atölyeleri gezerek usta öğretici ve kursiyerlerle sohbet eden Şimşek, Sivas’a özgü el emeği ürünlerin yapım aşaması hakkında bilgi aldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Halk Eğitimi Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ederek kurs faaliyetleri ile yürütülen proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlk ziyaretini Sivas Halk Eğitimi Merkezine gerçekleştiren Şimşek, kurum müdürü Ramazan Baker’den brifing aldı. Ardından atölyeleri ziyaret ederek usta öğretici ve kursiyerlerle sohbet eden Vali Şimşek, yapılan çalışmaları inceledi. Daha sonra Sivas Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret eden Şimşek, Enstitü Müdürü Aysel Şenlen’den kurum faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Atölyeleri ziyaret ederek usta öğretici ve kursiyerlerle sohbet eden Şimşek, Sivas’a özgü ürünlerin yapım aşaması hakkında bilgi aldı. Şimşek’e İl Milli Eğitim Müdür Vekili Dursun Yıldırım ve Şube Müdürü Süleyman Bekdaş da eşlik etti.