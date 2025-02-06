Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, 6 Şubat depremi ve son iki günde il genelinde etkili olan yoğun kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) gerçekleşen toplantıda, depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Sivas’ta depremden en çok Gürün ilçesinin etkilendiğini kaydeden Vali Şimşek, "232 konutumuz ağır hasar alırken, 23 konut da orta hasarlıydı. Çok şükür herhangi bir can kaybımız olmadı" ifadelerine yer verdi.

"Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın"

Vali Yılmaz Şimşek, depremin acısını ilk günkü gibi yüreklerinde hissettiklerini belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. 2 yıl önce bugün, sabahın erken saatlerinde bu mekânda toplanmış ve depremin ilk anlarını takip etmiştik. Hemen akabinde de buradan bir ekip olarak Malatya Doğanşehir’e gitmiştik. Vatandaşlarımıza Sivas’ın yardım elini uzatmak ve onların yaralarını sarmak için orada büyük bir gayretle 2,5 ay gibi bir süre çalıştık. Vatandaşlarımızın en zor anlarında yanlarında olduk. Allah bir daha böyle bir acı bizlere yaşatmasın" dedi.

"Ekiplerimiz aralıksız çalışıyor"

Sivas genelinde 2 gündür devam eden kar yağışına değinen Vali Şimşek, "Kar yağışı bir taraftan bereket demek. Barajlarımız doluyor, çiftçilerimiz seviniyor. Bir taraftan da hayatı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Tüm ekiplerimiz iki gündür kar yağışını takip ediyor. Vatandaşlarımızın kardan mağdur olmaması için gerekli tedbirleri alıyorlar. 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamaması için çalışıyorlar. Bazı yollarımız tipi ve buzlanmadan dolayı araç trafiğine kapalı. Köylerimizde de kapalı yollar var. 646 köy yolumuz şu an için kapalı. İl Özel İdaresi ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara hızlıca cevap veriyoruz. Toplam 75 ihbardan 72’si sonuçlandırılmıştır" diye konuştu.

"Ekiplerimize teşekkür ediyorum"

Olumsuz hava şartlarına rağmen yolda mahsur kalma ve acil barınma ihtiyacının bulunmadığını söyleyen Vali Şimşek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için bütün ekiplerimiz sahada görevine devam etmektedir. Özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Çıktıkları takdirde de mutlaka araçlarında gerekli ekipmanları bulundursunlar. Kar lastiklerini mutlaka takmış olsunlar. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum" ifadelerine yer verdi.