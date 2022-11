Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Edremit İlçesinde gece denetimleri gerçekleştirdi

Vali Şıldak, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş’ın da hazır bulunduğu denetimler dahilinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Körfez Şehit Gökhan Kıncak Polis Merkezi ve İbrahimce Polis Noktasında incelemelerde bulundu. İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer‘den Müdürlüğün çalışmaları konusunda bilgi alan Vali Şıldak, Haber Merkezindeki polis memurlarının gözlem ve kanaatlerini dinledi.

Sokakta görevi başında bulunan Yunus Ekipleri ile Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin çalışmalarını da yerinde gören Şıldak, personelden uygulamalarıyla ilgili bilgi aldı.

Sokaktaki huzur ve güven ortamını temin eden Emniyet personelinin çalışmalarını, Edremit’teki asayiş ve güvenlik durumunu çok yakından takip ettiğini ifade eden Vali Şıldak, telsizle yaptığı anonsla bütün personele başarılar diledi, kararlılıkla tüm suçlar ve suç unsurlarıyla mücadele etmelerini istedi.

Vali Hasan Şıldak yaptığı değerlendirmede, Edremit’in İldeki en hareketli nüfus yapısına sahip olan, asayiş ve huzuruna titizlikle eğildikleri, olay sayılarını azaltmak için her tür önlemi aldıkları en hassas ilçe olduğunu belirtti. Narkotik olaylar, silahla yaralama ve darp olayları, hırsızlık başta olmak üzere toplumun huzurunu bozan, insanlarımıza zarar veren her girişim ve olayın önlenmesinin en temel hedefleri olduğunu söyleyen Şıldak, “Kaymakamımız, Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız ve huzuru sağlamak için 24 saat fedakarca çalışan Emniyet ve Jandarma mensuplarımıza birinci talimatım, Edremit’in çok daha güvenli ve huzurlu hale getirilmesidir. Bunun için olay sayılarımızı azaltmak, vatandaşımıza daha güvenli ortamlar sağlamak zorundayız. Bu bizim asli görevimizdir. Bu ilçede görev yapan her güvenlik personelimiz çok daha dikkatli ve gayretli çalışacaktır. Beklentimiz budur. Vatandaşlarımızdan da suç oluşturan her duruma karşı duyarlı olmalarını, kolluk güçlerimize her zaman olduğu gibi destek vermeye devam etmelerini istirham ediyorum.” şeklinde konuştu.

Daha sonra Edremit Devlet Hastanesi Acil Servisinde denetimde bulunan Vali Şıldak, görev yapan sağlık personelinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ziyaret esnasında hastanede bulunan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hasta ve hasta yakınlarının yakınma ve isteklerini de dinleyen, Şıldak acil servisin çok kısa bir süre içinde oluşturulacak daha geniş yeni bir alanda hizmet vereceğini, yeni hastane yapımına ilişkin hazırlıkların da son aşamaya geldiğini ifade etti.