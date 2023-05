Vali Hasan Şıldak İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Balıkesir’in eğitim alanında marka şehir olması için çalışmalarda bulunduklarını açıkladı. Balıkesir’de uygulanmaya devam eden Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi’ndeki son durum hakkında bilgiler veren Vali Hasan Şıldak, proje ile birlikte Balıkesir’deki öğrencilerin sınavdaki başarı oranlarını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Vali Hasan Şıldak, Balıkesir genelinde iki yılın üzerinde bir süredir geniş bir alanda bütün ilçelerde uygulanan Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) içeriğiyle gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Vali Şıldak, “BİGEP çalışmaları Balıkesir’e özel, tamamen ilimizin paydaşları ve kaynaklarıyla yürüttüğümüz, Milli Eğitim Bakanlığımızın temel politikaları ve stratejilerine uygun, özellikle il genelindeki başarı seviyesinin yükseltilmesini, öğrencilerimizin yarınlara çok daha donanımlı hazırlanmasını sağlamaya yönelik geniş bir çalışma olarak başarıyla sürdürülmektedir” diye konuştu.

“LGS ve YKS’de başarı istiyoruz”

Açıklamalarına BİGEP’te gelinen durum hakkında değerlendirmede bulunarak başlayan Vali Hasan Şıldak, “Her ay bir ilçemizde yaptığımız eğitim değerlendirme toplantılarımızın beşincisini bugün gerçekleştirmiş olduk. Toplantımızın gündemi her ay olduğu gibi ilimizde uygulanan BİGEP’in aylık olarak sonuçlarının değerlendirilmesi, bunun yanı sıra eğitimle ilgili konularda son bir aylık dönemdeki gelişmeler, eğitim yatırımları, yatırımların takibi, ilçelerimizde gerçekleştirilen proje, çalışmalar ve eğitim sürecinin bütün parametreleriyle mercek alına alınıp değerlendirilmesi suretiyle geniş katılımlı, bir şekilde cereyan etmektedir. Bugünkü toplantımızda BİGEP’in özellikle bu eğitim öğretim yılında akademik alana odaklanmış olması hasebiyle Haziran ayında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ve Yüksek Öğretim Geçiş Sınavlarının ilimizde en başarılı şekilde, iyi sonuçlarla neticelenebilmesi için yaptığımız çalışmaları masaya yatırdık. BİGEP çalışmaları Balıkesir’e özel, tamamen ilimizin paydaşları ve kaynaklarıyla yürüttüğümüz, Milli Eğitim Bakanlığımızın temel politikaları ve stratejilerine uygun, özellikle il genelindeki başarı seviyesinin yükseltilmesini, öğrencilerimizin yarınlara çok daha donanımlı hazırlanmasını sağlamaya yönelik geniş bir çalışma olarak başarıyla sürdürülmektedir” diye konuştu.

“Her ay bir deneme sınavı”

BİGEP ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Vali Hasan Şıldak, “BİGEP olarak kısalttığımız bu çalışma adeta Balıkesir’in marka değeri haline geldi. Ben bu çalışmanın ortaya konulmasında büyük efor sarf eden başta kaymakamlarımıza, Büyükşehir Belediyemize, belediyelerimize, milli eğitim teşkilatımıza ve bütün eğitim camiasına, okul yöneticilerine, öğretmenlerimize, destek sağlayan bütün kurumlarımıza, sponsorlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hakikatten ilimizde biz her ay deneme sınavları yapıyoruz. İl düzeyinde deneme sınavları Balıkesir’de uzun bir süre aradan sonra tekrar yapılıyor. Bunun anlamı şudur; başarı seviyesinin yükseltilmesi için sürekli çocuklarımızın başarı grafiklerinin ölçümlenmesi, gidişatlarının değerlendirilmesi, velilerle bunun desteklenmesi gerekiyor. İşte bu sınavlar il genelinde yapılan hem 7 ve 8’nci sınıflarımız, hem 11 ve 12’nci sınıflarımızın her ay düzenli olarak merkezi ve ciddi hazırlanmış bir sınavla yüz yüze gelmesi, gerçek sınav ortamında başarı düzeylerini test etme imkanı bulması rakipleriyle sıralamalarının kıyaslanabilir bir şekilde önlerine konması ve her öğrencimizin bir karneyle desteklenmesi son derece mühim. Eğitimcilerimiz bu işlere kafa yorarak en doğrusunu, en güzelini ve en başarıya götüren yolu seçerek büyük bir gayretle çalışıyorlar. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz AR-GE birimimiz, yine ölçme ve değerlendirme birimimiz öncelikli olarak BİGEP çalışmalarını gündeme alıp başarılı bir şekilde sürdürüyorlar. Bu sınavlarla biz çocuklarımızı gerçek sınavlara çok daha doyurucu, çok daha iyi seviyede yaklaştırmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilere danışman öğretmen”

Balıkesir genelinde her 5-6 öğrenciye bir öğretmeni danışman öğretmen olaraka atandığını kaydeden Vali Şıldak, “Bir başka uygulamamız; her öğrencimize bir öğretmenimizi danışman öğretmen olarak görevlendirdik. Ortalama 5-6 öğrencimizin bir danışman öğretmeni var. Yani çocuğumuz okulundaki rehber öğretmenin dışında danışman öğretmeniyle her an buluşup ona soru sorabiliyor, ondan yönlendirme isteyebiliyor., onun desteğini, gayretini her zaman yanında buluyor. Velililerimizle görüşmeler, çocuklarımızın lise düzeyinde meslek eğitimine yönlendirilmesi, doğru tercihler yapabilmeleri için destek verilmesi noktasında da son derece önemli çalışmalara Milli Eğitim teşkilatımız imza atıyor” dedi.

“BİGEP’e gönüllere dokunuyoruz”

BİGEP ruhu ve heyecanının Milli Eğitim camiasında büyük bir başarıyı da beraberinde getireceğini dile getiren Vali Hasan Şıldak, “Netice itibariyle biz bu sene merkezi sınavlarda Balıkesir’in çok daha yüksek başarılara imza atacağını ve çocuklarımızın geleceğe yönelik planlamalarında bu hamlelerin iyi bir dayanak oluşturacağını düşünüyorum. Çünkü ciddi bir çalışma yürütüldü. Özellikle bu yıl pandemi sürecinin olmaması, tamamıyla yüz yüze eğitim yapmış olmamız ve bunun yanı sıra eğitim kadromuzda eksiklik bulunmaması, okullarımızdaki BİGEP ruhu ve heyecanının çok daha güçlenmiş olması sayesinde başarıyı tabi ki hak ettiğimizi ve çocuklarımızın bu başarıyla buluşacaklarını biz de büyük bir umutla bekliyoruz, buna inanıyoruz. Netice itibariyle BİGEP gerçekten gönüllere dokunan, eğitimdeki insan faktörünü hareketlendirmeye, motive etmeye çalışan sloganımızda da olduğu gibi eğitime yeni bir bakış ve yeni bir motivasyon projesi olarak bütün ilçelerimizde uygulandı. Çalışmanın pek çok kendine özgü yanı var. Bunlardan bir tanesi ilin tamamında uygulanmış olmasıdır. Eş zamanlı olarak biz Ayvalık’ın bir köyünde de Erdek’in de bir köyünde de, Sındırgı’nın bir köyünde de ve ilçe merkezlerinin tamamında aynı sınavları yapıyoruz, aynı değerlendirmeleri yapıyoruz. Her ay bu toplantılarımızı bir ilçemizde gerçekleştiriyoruz ve şunu açıklıkla ifade edeyim; her okul müdürümüz, her ilçe milli eğitim müdürümüz, her öğretmenimiz ortaya koydukları çalışmaların ölçüldüğünü, takip edildiğini, değerlendirildiğini biliyorlar. Hiç bir şey boşa gitmiyor” diye konuştu.

“Enerji ve sinerji yükseldi”

BİGEP’le yapılan deneme sınavlarının öğrencilerin başarısı için önemli olduğuna vurgu yapan Hasan Şıldak, “Başarılı örnekleri hem öğrencilerimizi, hem öğretmenlerimizi, hem idarecilerimizi değerlendiriyoruz ve ödüllendiriyoruz. Farklı olan tarafımız bu. Uygulamamız tamamen özendirici, motive edici, heyecan uyandırıcı ve ödüllendirici bir çalışmadır. Ödüllerimizi buradan teşekkürle ifade ediyorum; Büyükşehir Belediyemiz sağlıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hem ödüllendirmede hem de merkezi sınav kalitesine yakın bir kalitede gerçekleştirdiğimiz, her ay yaptığımız deneme sınavlarımızın da sponsorudur. Bu konuda da Büyükşehir Belediyemize ve destek sağlayan bütün ilçe belediyelerimize ve diğer kurum, kuruluşlara teşekkür ediyorum. BİGEP tamamen Balıkesir’le özdeşleşmiş, ilin bir markası haline gelmiştir. BİGEP’le ilgili asıl vurgulanması gereken bir gönül projesi ve gönüllülük esasına dayanan bir proje olmasıdır. Bizim Balıkesir’de yapmak istediğimiz eğitimle uğraşan bütün aktörlerin, eğitimdeki tüm neferlerin gerçekten eğitim gönüllüsü olarak alanda çocuklarımız, gençlerimiz için her şeyini ortaya koyması, adeta kendini adamasıdır. Onlar için sadece elinden gelen değil elinden gelenin ötesinde bir gayret göstermesidir ki bunu büyük ölçüde başardığımızı düşünüyoruz. Biz gittiğimiz okullarımızda, ziyaret ettiğimiz sınıflarımızda çocuklarımızda, öğretmenlerimizde bu enerji yükselmesini, sinerjiyi görüyoruz ve çok mutlu oluyoruz. BİGEP’in zaten en kıymet verdiğimiz özelliği de budur ve bu sayede bu çalışmalarla Balıkesir eğitim alanında son derece geniş bir veri tabanına sahip olmuştur, eğitimle ilgili bütün doneleri, gelişimi, analizleri detaylı olarak şu an elimizde tutuyoruz ve bunları her yıl değiştirerek, bu projenin üstüne koyarak yolumuza devam edeceğiz. Bu yıla ilişkin bir toplantımız daha olacak. Mayıs ayının 22-23’ü gibi biz tekrar bir araya gelip artık Haziran ayında yapılacak LGS ve YKS sınavı için uygulayacağımız son yöntemleri her öğrencimizin bire bir desteklenmesi konusundaki gayretleri tekrar değerlendireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

“67 okul inşaatı devam ediyor”

Toplantıda Balıkesir’deki eğitim yatırımlarına da değinen Vali Hasan Şıldak, “Bu arada Balıkesir son iki yıldır eğitim yatırımları konusunda gerçekten altın çağını yaşamaktadır. Bunun anlamı şudur; yeni okul yapımları, depreme dayanıklılık konusundaki çalışmalar, yani yıkılması gereken okulların yıkılıp yerine yenilerinin yapılması ve güçlendirilmesi gereken okulların güçlendirme çalışmalarının tamamlanması konusunda son iki senede gerçekten önceki yıllarla kıyaslandığında son derece yüksek seviyeli bir eğilim var, rakamlar bize bunu söylüyor. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın ilimizi en son ziyaretinden sonraki talimatları, bu konudaki ödenek aktarımları, yatırım programının genişletilmesi sayesinde şu anda sayıyı açıklamam gerekirse şu anda sadece Balıkesir’de 67 okulumuzun yapım çalışması devam ediyor. Bu büyük bir rakamdır. Balıkesir ölçeğindeki bir il için önemlidir. Bunları onarım ve güçlendirme olarak ifade etmiyorum, sadece sıfırdan yapılan 67 okul inşaatımız şu anda mevcuttur. Bunları da milli eğitim müdürlüklerimiz, kaymakamlıklarımız, YİKOB son derece yakından takip ederek hızlı bir ihale ve kontrol süreci gerçekleştirerek başarıyla devam ettiriyorlar. Biz de fırsat bulduğumuzda bunları yerinde görüyoruz. Sen hafta sonunda Savaştepe’deydim. Orada da çok güzel bir okulumuz oluşuyor. Burası bilindiği gibi Savaştepe Öğretmen Okulu’nun olduğu bir merkezdir. Bu okulumuzu Tarım Lisesine dönüştürüyoruz. Tarım, hayvancılık, yiyecek-içecek bölümlerinin olduğu, örnek, marka bir okul haline gelecek. Şu anda orada 12 dershaneli okulumuz ve 100 kişilik pansiyon inşaatımız devam ediyor. İlave yatırımlarla birlikte orası bir eğitim kampusuna dönüşecek. 300 dekar arazisiyle Balıkesir’in yeni bir parlayan eğitim kurumu haline gelecek inşallah” ifadelerini kullandı.

“Eğitim şehri olacağız”

Balıkesir’in tarım, hayvancılık, sanayi şehrinin yanı sıra yaptıkları çalışmalarla eğitim ve turizm şehri olacağını da sözlerine ekleyen Vali Şıldak, “Eğitim alanındaki hedefimiz şudur; eğitim alanında özellikle son dönemdeki bu yatırımlar, eğitim alt yapısının güçlenmesi, fiziki altyapı eksiklerinin giderilmesi, bu konuda hem büyükşehir belediyemizin hem milletvekillerimizin verdiği destekler, bakanlığımızın bu konuya verdiği özel önem ve bunlara ilave olarak BİGEP’in getirdiği katkılar, bu konudaki iyileşmelerle birlikte Balıkesir bir eğitim şehrine dönüşecek. Balıkesir’le ilgili hedefler tarım şehri, hayvancılık şehri, sanayi şehri evet, ben göreve geldiğimden bu yana şunu dillendiriyorum bunlara iki şey daha ekliyoruz; birincisi eğitim şehri, ikincisi turizm şehri. Eğitim ve turizm alanındaki hamleler çok önemli. Balıkesir’i yarınlarda, gelecekte daha yüksek yerlere yaklaştıracak olan, adeta seviye atlatacak olan girişimler turizm ve eğitim alanındaki çalışmalardır” dedi.