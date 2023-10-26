Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü fen edebiyat fakültesi amfi salonunda öğrencilerle bir söyleşi programı gerçekleştirdi.

Öğrencilerin sorunları ve taleplerini dinleyip çözüm noktasında hep birlikte çalışacaklarını belirten Vali Şıldak, öğrencilere gelecekte ülkenin kendilerine ihtiyacı olduğunu ve bunun için çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Programın açılışında Osmanbey Kampüsü ile ilgili bir değerlendirme yapan Vali Şıldak, “Şanlıurfa’nın kritik öneme sahip kurumlarından biri de Harran Üniversitesidir. Harran Üniversitesi kampüsü güzelliğini, gelişmişliğini, oturmuşluğunu görünce ben açıkçası şaşırdım, gıpta ettim ve gurur duydum. Bu şehirde böyle bir üniversitenin kurulması, geliştirilmesi, yapılandırılması ve fiziki ortamlar olarak bu aşamalara getirilmesi konusunda gayret gösteren tüm yöneticilerimize, rektörlerimize, emek veren bütün değerli bilim insanlarına ve idarecilere ben şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten takdire değer bir gelişim, çünkü çok sayıda şehirde çok sayıda kampüs görmüş biri olarak bunun kıyaslamasını yapabiliyorum. Objektif olarak gerçekten bayıldım diyebilirim, gerçekten çok güzel. İnşallah burada güzel bir eğitim süreci ile huzur içerisinde, dinamik bir üniversitede çalışarak, üreterek, gerçekten öğrenerek, donanım kazanarak mezun olmayı Allah sizlere nasip etsin, ülkemizin sizlere ihtiyacı var” dedi.

"Müzeler ocak ayında ziyarete açılıyor"

Soru cevap şeklinde devam eden programda bir öğrencinin Şanlıurfa’daki müzelerin son durumu hakkında sorduğu soru üzerine Vali Şıldak, ocak ayında müzelerin yeniden ziyarete açılacağını belirtti.

Mart ayında yaşanan sel felaketinde müzelerin zarar gördüğünü hatırlatan Vali Şıldak, “Arkeoloji ve mozaik müzelerimizin bodrum ve zemin katları selden etkilendi. Buralara su girdi ve tahribat oluştu. Şimdi bunların Kültür Bakanlığımız tarafından onarımı yapılıyor. İnşallah aralık ayı sonunda bu tamirat işleri bitecek ve ocak ayından itibaren sadece Türkiye ölçekli değil dünya ölçeğinde kalitesi olan müzelerimizi tekrar ziyaret açmış olacağız” şeklinde konuştu.

"Urfa Kalesi yeniden kapılarını açıyor"

Urfa kalesindeki çalışmaların son sürat devam ettiğini de hatırlatan Vali Şıldak, “2018 yılından beri kapalı olan Urfa kalemizi de ziyaret açmak için çaba gösteriyoruz. Kalemizin kazı heyeti ve Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda inşallah kaleyi yıl sonundan önce ziyarete açmış olacağız” dedi.

“Şanlıurfaspor’a kalıcı bir sistem kurmak lazım”

Şanlıurfaspor’la ilgili öğrencilerden gelen bir soruya Vali Şıldak, “Şanlıurfaspor’a şehrin tamamının sahip çıkması lazım, geçici desteklerle bu iş yürümüyor. Kalıcı bir sistem kurmak lazım, takımların şirketleşmesi ve kurumsal hale gelmesi gerekir” yanıtını verdi.

Profesyonel spor kulüplerinin kalıcı gelir kaynaklarına kavuşturulmadan ayakta kalmasının mümkün olmadığını hatırlatan Vali Şıldak, “Sponsorluklarla bir yere kadar gidiyor. Mesela şu an Astor Enerji işletmesi sponsor olmuş durumda. Yani Şanlıurfaspor’un şehrin güçlü desteğine ihtiyacı var. İkincisi de kalıcı bir mekanizma oluşturup takımın başarısının yükseltilmesi lazım. Şehrin, kendi dinamiklerini oluşturup takımını kalıcı bir gelire kavuşturması gerekir diye düşünüyorum” dedi.

"11 noktada arkeolojik kazılar yürütülüyor"

Şanlıurfa’da 11 ayrı noktada arkeolojik kazıların yürütüldüğünü ve Türkiye’nin ender vilayetlerinde aynı anda bu kadar yüksek oranda kazı yapıldığını ifade eden Vali Şıldak, Taş Tepeler projesine 5 Milyon TL gibi ciddi bir kaynak ayırdıklarını söyledi. Özellikle üzerinde çalışacakları belirli alanlardan birisinin de Kültür ve Turizm olduğunu belirten Vali Şıldak, bu alanda Bakanlığın da katkısını aldıklarını hatırlatarak, “Kazı çalışmalarının yanı sıra restorasyon çalışmaları da var, bu konuda belediyelerimizin de ciddi katkıları oluyor. Fakat tamamını birdenbire sağlıklı bir kalıcı yapıya kavuşturmak ve onları tarihin derinliklerden gelen mirası tekrar günümüzde yaşatmak hemencecik yapılabilen bir şey değil. Şanlıurfa’da bu konuda yüksek bir hassasiyet var, kazı faaliyetleri biter bitmez hem Taş Tepeler hem Harran hem de kale kazısıyla ilgili koordinasyon toplantıları yaptık. Her kuruma görevler verdik, belediyelerimiz dahil, oradaki faaliyetlerin hızlı yürütülebilmesi ve çalışmaların hızlandırılması anlamında ciddi bir çaba sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Okul yatırımları devam ediyor"

Şanlıurfa’daki eğitim hassasiyetini her fırsatta dile getiren Vali Şıldak, Cumhuriyetin 100. yılında 100 yeni okul yaptıklarını hatırlatarak, ihalelerini aralık ayının 15’ine kadar bitireceklerini kaydetti. 155 yeni okulu bir sonraki eğitim yılında Şanlıurfa’daki öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunacaklarını dile getiren Vali Şıldak, “Geriye en az 150 okulumuz daha kalıyor, onların da yatırım teklifleri için dosyalarını hazırladık, kasım ayında Millî Eğitim Bakanlığımıza ben bizzat giderek takdim edeceğim. 200’e yakın okulumuzu da 2024-2025 yılında Millî Eğitim Bakanlığımız Şanlıurfa’ya kazandırmış olacak. Bu şekilde devletimizin desteğiyle inşallah eğitim konusunda mesafe almayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Son olarak üniversite öğrencilerine tavsiyelerde de bulunan Vali Şıldak, kendilerini çok iyi yetiştirmeleri gerektiğinin altını çizerek, “Çok mücadeleler göreceksiniz, mücadelenin daha başındasınız ve bu mücadelelerin sizi yıldırmaması için, ayakta kalabilmeniz için donanımlı olmanız lazım. Kendinizi geliştirip her alanda bilgi sahibi olmanız lazım. Sadece mesleğinizle ilgili değil, Türkiye’yi okuyabilmelisiniz, dünyayı anlayabilmelisiniz ve bunun için de çok okumak ve çok araştırmak gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Sona eren söyleşi programının ardından üniversite öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Şıldak, daha sonra kampüste incelemelerde bulundu.

Öte yandan programa Vali Hasan Şıldak ile Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu’nun yanı sıra dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.