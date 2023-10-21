Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Karaköprü ilçesine bağlı özel gereksinimli öğrencilerin etkinliklerine eşlik etti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Edassa Özel Eğitim Uygulama Okuluna giderek, özel gereksinimli öğrencilerin etkinliklerine eşlik etti. İlk olarak okulun giriş katında bulunan uygulama evi atölyesine geçen Vali Şıldak, burada engelli çocuklarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra sınıflarda okuma yazma etkinliği yapan çocuklarla bir araya gelen Vali Şıldak, çocuklarla yakından ilgilendi. Öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Şıldak, engelli çocukların eğitim öğretimi hakkında öğretmenlerden bilgi alıp görevlerinde başarılar diledi.

Özel eğitim uygulama okulundan faydalanan çocukların velileriyle de görüşen Vali Şıldak, “Zor bir durum, bu da Allah’ın takdiridir. Okullarımız var ve devletimiz bu imkânı çok şükür sağlıyor. Devletimiz engelli vatandaşlarımıza sağladığı imkanlarla ailelerimize destek oluyor. Bu sayede özel çocuklarımız da kendilerine uygun bir şekilde eğitim alabiliyorlar" dedi.

Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak’a, okul ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu da eşlik etti.