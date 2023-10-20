Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla düzenlenen programda, “Tefecilere ve suç örgütlerine karşı mücadelemiz çok sert olacak” dedi.

Valilik makamında muhtarları ağırlayan Vali Şıldak, günün anlamına binaen hatıra fotoğrafı çektirip, tüm muhtarların bu özel gününü tebrik ederek hayırlara vesile olmasını diledi.

Daha sonra Şanlıurfa Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde organize edilen yemek programında muhtarlarla bir araya gelen Vali Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, muhtarları tebrik ederek, devletin tüm kapılarının kendilerine açık olduğunu belirttiler.

Programda bir konuşma yapan Vali Şıldak, muhtarlık kurumunun vatandaşların dilek ve taleplerini iletebilecekleri ilk merci olarak toplumsal hayatta tarihin derinliklerinden gelen bir role sahip olduğunu söyledi. Vali Şıldak, “Devletimizin gücü sizlerle ortaya çıkıyor. Şanlıurfa’da yaklaşık 2 aydır görev yapıyorum. Her şeyden önce böylesine özel bir vilayette tarihiyle, kültürüyle, geçmişiyle, insan yapısıyla, tarımıyla, sanayisiyle, kültür ve turizmiyle en üstlerde yer alan Türkiye’nin gözde bir ilinde bu görevi bana bahşeden Yüce Allah’a hamd ediyor, Cumhurbaşkanımıza da yine şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Suç şebekelerine göz açtırmayacağız”

İçişleri Bakanlığının öncülüğünde Şanlıurfa’daki suç örgütlerine yönelik seferberlik başlattıklarının altını çizen Vali Şıldak, “Temel amacımız bugünden itibaren ve yaklaşık 1 aylık süre zarfında Şanlıurfa’yı daha huzurlu, daha güvenli, her yönden parmakla gösterilecek bir şehir haline getirebilmek için çaba gösteriyoruz. Emniyetimiz ve jandarmamız ile bazı konulara geçmişten çok daha fazla parmak basarak, sorunların köküne ve temeline inerek Şanlıurfa’da bütün suç örgütlerine, suç işlemeye meyilli bütün kötü insanlara yönelik seferberlik başlattık. Şanlıurfa’da bütün suçları aşağıya çekeceğiz. En başta uyuşturucuyla, bağımlılıkla amansız bir mücadele başlattık. Bu konuda hepinizden destek istiyorum” dedi.

“Birinci hedefimiz zehir tacirlerine göz açtırmamak” ifadesiyle konuşmasını sürdüren Vali Şıldak, “Her şeyden önce bu milletin gençliğini, çocuklarını zehirleyen her türlü suça sürükleyen, onları yuvalarından ve ailelerinden koparan bu suç şebekelerine göz açtırmayacağız. Emniyetimiz ve jandarmamız kahramanca mücadele ediyor. Fakat buna herkesin destek vermesi lazım, en başta muhtarlarımızın destek vermesi lazım. Bununla ilgili ilerleyen süreçte toplantılarımız olacak, sizlerden neler beklediğimizi daha net ve daha ayrıntılı olarak anlatacağız” şeklinde konuştu.

‘Umuda kapı açıyorum hayata tutunuyorum’ projesi başlatılacak

Madde bağımlılarına yönelik Şanlıurfa’da “Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum Projesi” adı altında bir çalışma başlatacaklarını belirten Vali Şıldak, “Sağlık Müdürlüğümüz başta olmak üzere bu bataklığa sürüklenmiş çocuklarımızı kurtarmak için adım atıyoruz. Uyuşturucuya bağımlı olmuş, beni kurtarın diye devlet kapısına gelen hiç kimse geri dönmeyecek, bunlara el uzatacağız. Bu proje dahilinde bir mekanizma oluşturuyoruz, gerekirse bunların tedavilerini yaptırıp istihdam kazanıncaya kadar mücadeleyi bırakmayacağız, bu çocuklara sahip çıkacağız. Sokaktaki torbacıyla ve bunların baronlarıyla da aynı anda kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Şanlıurfa’nın uyuşturucu grafiğini aşağı çekeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Tefecilere ve suç örgütlerine karşı mücadelemiz çok sert olacak”

Şanlıurfa’da başta tefeciler olmak üzere diğer tüm suç örgütlerine karşı mücadelenin çok sert olacağını hatırlatan Vali Şıldak, “Bütün suçlar hele hele vatandaşımıza baskı oluşturan, malına çökmeye çalışan ve göz diken, tefecisinden tutun bütün suç örgütlerine karşı mücadelemiz çok sert olacak, göz açtırmayacağız. Her yerde olduğu gibi vatandaşımızın Şanlıurfa’da tedirgin olmadan, daha huzurlu yaşamaya hakkı var ve bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda harfiyen uygulayacağız. Hiçbir suç örgütüne yaşama hakkı tanımıyoruz. Kararlılıkla mücadelemiz devam edecek, muhtarlarımız da bunların sonuçlarını dönem dönem yapacağımız toplantılarda bize aktaracak. Hepinize kapımız sonuna kadar açık ve iletişime önem vereceğiz. Devletimizin gücünü şefkatli ama kararlı bir şekilde bütün vatandaşlarımızı kucaklayarak aktarıp, onlara yansıtacağız” dedi.

“Devletin bütün kapıları sizlere açıktır”

Şanlıurfa’daki bütün kamu kurum ve kuruluşlarının kapılarının muhtarlara ve vatandaşlara sonuna kadar açık olduğunu aktaran Vali Şıldak, “Bütün kurumlarımızda sizlerin talepleri öncelikli olarak ele alınacaktır ve bütün kurumlarımız iyi vazife yapmak, iyi çalışmak zorundadır. Onların vazifesi, görevi hizmet üretmek, doğru iş yapmak, sağlıklı, zamanında, hızlı ve güler yüzle çalışmak olacaktır. Benim bütün müdürlerime talimatım bu şekilde, kapıdan gelen vatandaş kesinlikle güler yüzle ağırlanacak, hiçbir şekilde kötü davranışla karşılaşmayacak, asık suratlı bir tek personelin vatandaşımızla münasebet kurduğunu, ilişki kurduğunu görmeyeceğim. Herkes nezaket, zarafet içerisinde aklıselim bir şekilde çözüm odaklı hizmet görecek, vatandaşımızın işi görülecek. Yapılamayan işin gerekçesiyle birlikte niye yapılamadığı açıklanacak, izah edilecek. Bizim insanımız anlayışlıdır, yeter ki dinleyin, ona kulak verin ve açıklama yapın. Hepinizi, bütün vatandaşlarımızı dinlemek bizim boynumuzun borcudur” şeklinde konuştu.

Öte yandan Gazze’de yaşanan zulme değinen Vali Şıldak, İsrail’in yaptıklarını lanetlediğini ve Türkiye Cumhuriyeti olarak bu zulme karşı çıktıklarını söyledi. Ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan protestolarda provokasyonlara dikkat çeken Vali Şıldak, vatandaşların oyunlara gelmemesi gerektiğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise konuşmasında, “Muhtarlar gününüzü kutluyorum. Aslında muhtarların 365 gün boyunca çalışmaları vardır, çünkü vatandaşların ilk başvurduğu yer muhtarlarımızdır. Birkaç muhtarımızı ziyaret ettiğimde de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılandığını ve vatandaşlarımızın orda olduklarını gördüm. Gece bir vatandaşımızın başı sıkıştığında direk muhtarını arıyor. Bu bakımdan devlet kurumlarının, belediyelerimizin sizinle koordineli ve uyumlu olarak çalışmasının önemini çok iyi biliyorum” diye konuştu.

Programa Vali Hasan Şıldak’ın yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, merkez ilçe kaymakamları ile muhtar derneklerinin başkanları ve muhtarlar katıldı.