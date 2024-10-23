Düzce Valisi Selçuk Aslan, Hakim ve Savcılar kararnamesiyle Düzce’ye atananları yerinde ziyaret etti.

Son çıkan Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararları ile Düzce’ye Düzce Adalet Komisyonu Başkanı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Duran, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erhan Emre ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nurullah Doğru’ya, Düzce 1. Sulh Ceza Hakimi Güven Öztekin ve Düzce 2. Sulh Ceza Hakimi Numan Ceylan’a iade-i ziyarette bulundu.

Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Selçuk Aslan, yeni görevlerinde başarılar diledi.