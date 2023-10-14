Bilecik Valisi Şefik Aygöl şehit ailesini sene-i devriyesinde yalnız bırakmadı.

Malatya’da 1983 yılında devriye esnasında şehit düşen Polis Memuru Mevlüt Kurt’un ailesini şehadetin sene-i devriyesinde ziyaret eden Vali Aygöl ailenin acısına ortak oldu. Vali Aygöl’e eşi Nazlı Aygöl ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu eşlik etti. Aileyle sohbet eden Vali Aygöl ellerini öptü her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Vali Aygöl, ‘’Şehit ailelerimiz baş tacıdır. Rabbim bizi şehitlerimize karşı mahcup etmesin inşallah. Hep yanlarındayız. Acılarına ortak olacağız ve yanlarında olacağız’’ ifadelerini kullandı.