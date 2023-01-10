Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolaysıyla bir mesaj yayınladı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolaysıyla bir mesaj yayınladı.

Sarıibrahim yayınladığı mesajında, "Değerli basın mensuplarımız, Etik ve vicdani bir mesuliyet bilinciyle toplumumuzun eksiksiz, tarafsız ve doğru bilgilendirilmesi açısından önemli bir görevi ifa etmektesiniz.

Şehrimizin gelişmesi ve vatandaşlarımızın refahının artması için hayata geçirdiğimiz proje, hizmet ve çalışmaların kamuoyuna duyurulması noktasındaki katkılarınız ve emekleriniz için teşekkür ediyor, meslek hayatınızda üstün başarılar diliyorum. Bugününüz dünden, yarınlarımız bugünden daha güzel olsun. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüz kutlu olsun" dedi.