Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan “Anadoluyuz Biz” projesi çerçevesinde Bingöl’den Iğdır’a gelen öğrenciler Vali H. Engin Sarıibrahim’i makamında ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan “Anadoluyuz Biz” projesi çerçevesinde iller arası öğrencilerin şehir ziyaretleri devam ediyor. Proje çerçevesinde 44 öğrenci Vali H. Engin Sarıibrahim’i ziyaret etti. Ziyarette Vali Sarıibrahim öğrenciler ile sohbet etti. Sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çekildi. Daha sonra öğrenciler Iğdır’ın eşsiz doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mekânlarını gezdiler.