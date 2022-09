2022-2023 eğitim öğretim yılı töreninde konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye’nin ilköğretim öğrenci sayısının 11 milyon kadar olduğunu belirterek, isim vermeden genç nüfus üzerinden Yunanistan’a mesajlar verdi. Vali Şahin, “Bizim öğrenci sayımız, bize kafa tutanların nüfusundan fazla. Bu büyük bir güçtür. Bizim sadece kredi kartı harcamaları o komşumuzun gayri safi milli hasılasından fazla. Biz büyük bir dünya ülkesiyiz” dedi.

2022-2023 eğitim öğretim yılı töreninde konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye’nin ilköğretim öğrenci sayısının 11 milyon kadar olduğunu belirterek, isim vermeden genç nüfus üzerinden Yunanistan’a mesajlar verdi. Vali Şahin, “Bizim öğrenci sayımız, bize kafa tutanların nüfusundan fazla. Bu büyük bir güçtür. Bizim sadece kredi kartı harcamaları o komşumuzun gayri safi milli hasılasından fazla. Biz büyük bir dünya ülkesiyiz” dedi.

2022- 2023 eğitim öğretim yılı başladı. Malatya’da 166 bin öğrenci 12 bin öğretmen ders başı yaptı. Malatya’da “İlköğretim Haftası” çerçevesinde Şehit Konuk İlkokulunda tören düzenledi.

Törene, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir ve çok sayıda öğretmen öğrenci katıldı.

“Bizim öğrenci sayımız bile bize kafa tutanların nüfusundan fazla”

Yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuşan Vali Hulusi Şahin de Türkiye’nin ilköğretim öğrenci sayısının yaklaşık 11 milyona ulaştığını belirterek, isim vermeden genç nüfus üzerinden Yunanistan’a mesajlar verdi. Vali Şahin, “Malatya da 166 bin öğrencimiz ders başı yapıyor bunun yanında 10 bin kadar yeni öğrencimiz bu yıl birinci sınıfa başlayacak. Hepsine başarılar diliyorum. Türkiye’nin ilköğretim öğrenci sayısı 11 milyon kadar. Bu egedeki komşumuz bize kafa tutan komşumuzun nüfusunda daha fazla. Bu gerçekten büyük bir güçtür. Biz 83 milyonu aşan dev bir ülkeyiz bizim sadece kredi kartı harcamaları o komşumuzun gayri safi milli hasılasından fazla. Biz büyük bir dünya ülkesiyiz. Geleceğe bu gençler sayesinde umutlu bakıyoruz. Dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına girmeyi 100. Yılında 2023 hedefleri doğrultusunda yürüyoruz belki yetişemeyeceğiz seneye birkaç yıl gecikme ile dünyanın en büyük 10 ülkesine hiç şüpheniz olmasın gireceğiz. Eğitim öğretim yılının başarılı olmasını diliyorum” ifadelerini kaydetti.

Programda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir de, yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bir milletin her alanda gelişiminin temelinde yatan en önemli unsurun eğitim olduğunun bilinciyle Milli Eğitim sistemimizi her yıl daha da ileriye taşıma arzusuyla hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda hep birlikte adım adım ilerlemekteyiz. Unutulmamalıdır ki bir ülkenin kalkınmasının temeli eğitim- öğretimden geçmektedir. Ülkemizin ve milletimizin her geçen gün daha da güçlenmesi adına eğitim alanında atılan her adım ve yenilik, hep birlikte inşa ettiğimiz bu muazzam yapının tazelenerek daha emin, daha kuvvetli büyümesine katkı sunmaktadır. Nasıl ki bir binanın inşasında temelin sağlam atılması ve o temel üzerine konan her bir tuğlanın eksiksiz bir biçimde yerleştirilerek yükseltilmesi sağlanıyorsa, bizler de eğitim neferleri olarak Milli Eğitim sistemimizin sağlam temelleri üzerine kurulan bu değerli yapıyı yükseltmek, yenilemek ve geliştirmek üzere canla başla çalışmalıyız. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ ün “Manevi Mirasım Bilim ve Akıldır” sözünden hareketle, çocuklarımıza bilimin gerçekliğini temel alan, akıl ve mantığın başarıya ve gerçekliğe ulaşmadaki temel yapılar olduğu bilincini aşılayarak onların gelecekle olan bağlarını kuvvetlendirmek temel hedeflerimizin başında olmalıdır. Bu düsturdan hareketle çocuklarımıza sağlam bir gelecek bırakmış olmakla birlikte onların da gelecek nesillerle olan bağlarımızı Milli Eğitim sistemimizin temel ilkelerine sadık, bilimin ve sanatın aydınlattığı yolda birer elçi olacağından hiç şüphemiz olmayacaktı” dedi.

Bu yıl Malatya’da 166 bin öğrenci ve 12 bin öğretmen ile eğitim-öğretime başladıkların ifade eden Özdemir, ”Her geçen gün öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerini daha sağlıklı ve mutlu bir biçimde sürdürebilmesi adına çalışmalarımız devam etmektedir. Hasar gören okullarımızın yerine yeni eğitim yuvaları inşa etme çalışmalarımız tüm hızıyla ilerlemektedir. Okul öncesi dönemin çocuklarımız için ne denli önemli bir yere sahip olduğunun bilinciyle şu ana kadar ilimizde okul öncesi eğitiminde yüzde 84’e ulaştığımızı ve bu oranı yüzde 100’e tamamlamayı hedeflediğimizi belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

Programda öğrencilere kitaplar da dağıtıldı.