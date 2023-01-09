Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya ve Yeşilyurt’un kültürel ve tarihsel hazinelerinin ön plana çıkarılması amacıyla Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete sunulan Tarihi Yeşilyurt Konakları, Gedik Kültür Merkezi ve Müzeleri inceledi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya ve Yeşilyurt’un kültürel ve tarihsel hazinelerinin ön plana çıkarılması amacıyla Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete sunulan Tarihi Yeşilyurt Konakları, Gedik Kültür Merkezi ve Müzeleri inceledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Yeşilyurt’un tarihi yerlerinden Çırmıhtı bölgesini ziyaret eden Vali Şahin, ilk olarak mahalle sakinleri ve esnaflarla bir araya geldi. Gördüğü ilgi karşısında teşekkürlerini sunan Şahin, daha sonra Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımına başlanan Tarihi Kebir Caminin yan tarafındaki alanda gerçekleşen çevre düzenleme çalışmaları hakkında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’dan detaylı bilgiler aldı. Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu ve beraberindeki heyetle birlikte Tarihi Yeşilyurt Konaklarının olduğu Yeşilyurt Lezzet Caddesine gelen Şahin, Malatya ve Yeşilyurt’un tarihi, kültürü, yemekleri ile geleneksel hayatının anlatıldığı ve tanıtıldığı mekânlara dönüşen Tarihi Yeşilyurt Konaklarındaki kültürel ve sanatsal yatırımları inceledi.

Sosyal dokuya uygun olarak iç ve dış tasarımları yapılan konakların yanı sıra sokak sağlıklaştırma ve kaldırım yenileme çalışmalarıyla bölgenin geleneksel kimliğine yakışan bir hüviyete bürünen Yeşilyurt Lezzet Caddesindeki farklı temalı müzeleri gezeni Şahin, Malatya’lı şehitlerin yanı sıra Malatya’ya hizmet eden siyasiler, valiler, belediye başkanları, sanatçılar ve sporcuların tanıtıldığı alanlarla birlikte sokak oyunları ve geleneksel hayata dair farklı fotoğraf karelerinin yer aldığı Kent Belleği Müzesinde kendi fotoğrafı ve bilgilerinin yer aldığı bölümü imzaladı. Dokumacılık alanında önemli bir potansiyele sahip Çırmıhtı’nın kadim meslekleri arasında yer alan tekstil mesleğinin geçmişten bugüne uzanan tarihi yolculuğunun farklı metaryeller ve objelerle tanıtıldığı Mahmut Çalık- Ahmet Çalık Tekstil Müzesini de gezen Şahin, burada halı dokuyan kursiyerlerle sohbet ederken, sergilenen nostaljik eserleri de yakından inceledi. Baştan aşağıya yenilenerek hizmete sunulan Yeşilyurt Güreş Sahası ve Sosyal Tesisleri de gezerek bilgiler alan Şahin, daha sonra bir zamanlar atıl vaziyetteyken yapılan restorasyon ve dönüşüm projeleriyle bölgenin sosyal ve kültürel hayatına farklı bir canlılık kazandıran Gedik Tepesindeki Sosyal Tesisler, Oba Çadırı ile içerisindeki cezaevi müzesi başta olmak üzere farklı kültürel alanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin en fazla dikkatini çeken Gedik Kültür Merkezindeki sanatsal ve kültürel bölümleri gezdi. Yoğun geçen ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Şahin, kültürel ve sanatsal yatırımlara verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik etti. Yeşilyurt’ta yeni bir turizm alanının açılmasının Malatya’nın gelişimi açısından büyük önem arz ettiğini söyleyen Şahin, “Yeşilyurt’ta hayata geçen ve yapımı süren konaklar, müzeler ve diğer kültürel yatırımların hepsi ayrı bir değer taşımaktadır ve Malatya’nın turizm kapasitesine de ciddi katkılar sağlayacak niteliktedir. Burada yapılan tüm yatırımlarda emeği geçen başta Yeşilyurt Belediye Başkanımız olmak üzere herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Malatya’nın bütün turizm değerlerini bir kompozisyon içerisinde, bir senaryoya bağlayarak tanıtmayı amaçladıklarına dikkat çeken Şahin, “ Bu şekilde potansiyelimizi çok daha iyi şekilde harekete geçirebileceğimizi düşünüyoruz. Tüm çabamız ve gayemiz, Malatya’nın turizmde hak ettiği payı almasıdır. Yeşilyurt’ta başta Lezzet Caddesinde hizmete sunulan konaklar ve farklı temalı müzelerin yanı sıra Gedik Kültür Merkezi, sosyal tesisler, oba çadırı ve yeni yapılmakta olan hat sanatlarının gösterileceği sergi alanları, Malatya’nın değerlerinin topyekün tanıtılmasına katkı sunan, turistik değeri olan özel alanladır. Malatya’da ve Yeşilyurt’ta turistik yatak kapasitesi ile lokantalarımızın çeşitliliğini ve sayısını mutlaka artırmalıyız. Turizm yatırımcılarımızı ve girişimcilerimizi burada yeni yatırımlarda bulunmaları için davet ediyoruz. Buradaki güçlü potansiyeli harekete geçirebilmemiz için herkesin ve hepimizin taşın altına elini koyması gerekiyor” diye konuştu.