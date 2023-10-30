Antalya Valisi Hulusi Şahin, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Cumhuriyetimizin 100. yılını Antalya’mızda büyük bir gurur ve coşkuyla kutladık. Cumhuriyet kutlamalarımıza emek veren, katkı sunan, programlarımıza katılan tüm hemşehrilerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum” sözlerine yer verdi.

Antalya’da Cumhuriyetin 100’üncü yılı 3 gün süren programlarla dolu dolu kutlandı. Kutlamaların ardından sosyal medya hesabından bir teşekkür paylaşımı yapan Antalya Valisi Hulisi Şahin, “Cumhuriyetimizin 100. yılını Antalya’mızda büyük bir gurur ve coşkuyla kutladık. Balkonlarımızı, sokaklarımızı, meydanlarımızı bayraklarla donattık. Ellerimizdeki bayraklarla meydanlarımızda, caddelerimizde, cumhuriyet marşlarıyla hep birlikte alkış tuttuk. Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracağımıza, Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Cumhuriyet kutlamalarımıza emek veren, katkı sunan, programlarımıza katılan tüm hemşehrilerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum” dedi.