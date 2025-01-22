Antalya’da "Konyaaltı Sahili Değerlendirme Toplantısı", Vali Hulusi Şahin’in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, sahildeki büfe ruhsatlı işletmelerin imar mevzuatına aykırı yapılaşmaları, çevre düzenlemeleri ve işletmelere yönelik denetim süreçleri ele alındı.

Antalya Valiliği’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Hulusi Şahin, Konyaaltı Sahili’nin yalnızca Antalya için değil, Türkiye ve dünya turizmi için de büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Vali Şahin, “Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilimiz, sahip olduğumuz en kıymetli doğal ve turistik değerlerden biridir. Bu eşsiz güzelliği sürdürülebilir hale getirmek için gereken adımları kararlılıkla atacağız. Konyaaltı Sahili’nde kötü görüntülere ve mevzuata aykırı faaliyetlere izin vermeyeceğiz” dedi. Sahilin düzenlenmesiyle ilgili çalışmaları hızlandıracaklarını ifade eden Şahin, bölgenin hem Antalyalılar hem de yerli ve yabancı ziyaretçiler için en iyi şekilde hizmete sunulacağını vurguladı.

İmar ve çevre düzenlemeleri

Toplantıda, Konyaaltı Sahili’nde faaliyet gösteren işletmelerin imar düzenlemeleri, çevreye olumsuz etkileri ve mevzuata aykırı yapılaşmalar masaya yatırıldı. İlgili kurum temsilcileri tarafından sunumlar yapılarak sahilin mevcut durumu değerlendirildi ve sahildeki sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Valilikteki toplantıya; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür V. Ceyhan Öğren Eciş ile ilgili kurum müdürleri katıldı.