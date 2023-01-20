Ankara Valisi Vasip Şahin, “Karneler sadece bir gözden geçirme, ne halde olduğumuzu görme belgesidir, işin sonucu değildir” dedi

Ankara Valisi Vasip Şahin, “Karneler sadece bir gözden geçirme, ne halde olduğumuzu görme belgesidir, işin sonucu değildir” dedi

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Hacılar İlkokulunda karne dağıtım törenine katıldı. Vali Şahin beraberindeki heyetle birlikte sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı. Karnelerin sadece birer geçici değerlendirme olduğunu hatırlatan Şahin, önemli olanın öğrencilerin iyi bir insan olarak yetiştirilmesi olduğunu vurguladı.

Karne töreninde konuşan Vali Şahin, 2022 - 2023 eğitim ve öğretim döneminin 1’inci döneminde öğrencilere öğretmenleri tarafından yapılan değerlendirmelerini takdim edeceklerini belirterek, “Velilerimiz de öğrencilerimize inşallah mutlu ve huzurlu bir yeni yarıyıla girmiş olurlar. Tabi her seferinde söyleniyor. Karneler sadece bir gözden geçirme, ne halde olduğumuzu görme belgesidir, işin sonucu değildir. Güzel bir karne de olsa, biraz kırıkları olan karne de olsa bunların hepsi bir değerlendirmedir. Aslolan iyi insan olabilmek, iyi bir vatandaş olabilmektir. Kırıklıklar eksiklikler mutlaka toparlanır. Öğrencilerimiz bunu toparlayabilecek seviyededir, velilerimizde bu şuurdadır. Aslolan bu gelecek teminatımız olan minik yavrularımızı geleceğe özellikle milli ve manevi duygularla vatan ve bayrak sevgisiyle ve gelecekte kullanabilecekleri, geleceği okuyabilecekleri bilgiyle teçhiz edebilmektir” şeklinde konuştu.

Vali Şahin, öğrenciler tarafından hazırlanan Seğmen gösterisinin ardından karnelerini alan öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı çekildi.