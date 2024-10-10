Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında Antalya Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımı konusunda yürütülen çalışmalar ele alındı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirilen Antalya Havzası Havza Su Kurulu toplantısında, bölgenin su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle yapılan ve yapılması planlanan kapsamlı çalışmalar ele alındı. Toplantıda, Antalya havza ölçeğinde yönetim planları kapsamında belirlenen tedbirlerin uygulanması, içme suyu havzası koruma planlarının uygulanması, içme suyu arıtma tesislerinin durumu ve içme suyu kalitesi, su verimliliği il planları, taşkın ve sel baskınlarının önlenmesi, tarımsal sulamada modernleşme ve yerel yönetimlerin sürece sağlayacağı katkılara ilişkin atılacak adımlar değerlendirildi.

Antalya Tarım İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Hulusi Şahin’in yanı sıra, Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, Isparta ve Burdur Vali Yardımcıları ile ilgili üç ilin kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

“Orta ve uzun vade planlar yapmalıyız”

Toplantıda bir değerlendirme yapan Vali Hulusi Şahin, son yıllarda ciddi bir kuraklık problemi yaşandığına dikkat çekerek, su kullanımı konusunda iyi bir planlama yapılması gerektiğini belirtti. Vali Şahin, “Dünya genelinde, ülkemizde ve Antalya’da iklim değişikliğine bağlı olarak ciddi bir kuraklık problemi yaşıyoruz. Suyun kaynağından çıktığı andan evimize ulaştığı ana kadar geçen süreci çok iyi planlamamız gerekiyor. Su kullanımında yapacağımız tasarruf planları ile orta ve uzun vade de ciddi sonuçlar alabiliriz” dedi.

“Alacağımız tedbirler ile kaynaklarımızı koruyabiliriz”

Antalya’nın su kaynaklarının sınırsız olmadığını ve bazı sektörlerde alınacak tedbirler ile su kaynaklarının korunabileceğini ifade eden Vali Şahin, “Tarım ve hayvancılık sektörü su kullanımının en yoğun olduğu alanlardan birisidir. Bilimsel metotlarla yapılacak sulama faaliyetlerinde üçte iki oranında su tasarrufu sağlayabiliriz. Turizm ve sanayi sektörlerinde de ciddi miktarda su tüketimi gerçekleşiyor. Bu sektörlerde hizmet veren tesislerimiz yeni çalışmalar yaparak su tüketimini yeniden planlamalılar. Bu çalışmalar neticesinde Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve Karbon Ayak İzi Projesi’nin de gereğini yapmış olacağız” şeklinde konuştu.

Toplantıda yapılan sunum ve değerlendirmelerin ardından kurumlar arası iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve kuraklık tehlikesiyle daha etkin mücadele yürütülmesi kararlaştırıldı.