Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, vatandaşlara halkına çağrıda bulundu.

Polat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 30 Ekim Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yıldönümünde Gazi Kars’ın bayraklarla donatılmasını istedi.

Polat, yaptığı çağrıda: “Haydi Gazi Kars, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 30 Ekim Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünde, ev ve işyerlerimizi ay yıldızlı al bayrağımızla donatalım. Cumhuriyetimiz 100. yıl coşkusunu hep birlikte yaşayalım. Gazi Kars’ımızın kurtuluşunu hep birlikte kutlayalım” İfadelerine yer verdi.