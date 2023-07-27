Tarım ve hayvancılığın yanında Yozgat’ın üretim kenti olma yolunda ilerlediğin söyleyen Yozgat Valisi Ziya Polat, organize sanayi bölgelerinin tam kapasite ile çalışılmasıyla 10 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren ve 30 kişiye istihdam sağlayan bir teknoloji firmasını ziyaret etti. Fabrika yetkililerinden bilgi alan Vali Polat, yatırımcıların her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde, demir yolları, kara yolları ve tünellere sinyalizasyon gereçleri üreten firmanın tamamen yerli üretim yaptığını belirten Vali Polat, “Yozgat artık üretimin de tam ortası olma yolunda ilerliyor. Yozgat OSB’de 3 binin üzerinde çalışanımız var. Boğazlıyan Fuat Oktay OSB’miz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Bozok OSB’nin altyapısı bitti, arsa tahsisleri başladı” dedi.

Yozgat’ta 3 OSB’de 10 bin istihdam hedeflediklerini anlatan Vali Polat, "Yozgat, tarım ve hayvancılığının yanında üretim kenti olma yolunda da ilerliyor. Türkiye’nin tam ortasında doğunun, batıya, kuzeyin, güneye, kavşak noktasında yer alıyor. Yüksek hızlı treni olan havalimanının inşaatı bitmek üzere olan özel bir il. Bunların hepsini iş insanlarımızın emrine sunmak, iş insanlarımızı burada rahat ettirmek, kalifiye eleman, normal personel bulmasına da her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Yatırımlarını Yozgat’a yapan iş insanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yozgat için, Türkiye için üretmeye devam” Şeklinde konuştu.

Ziyarette Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç da Vali Polat’a eşlik etti.