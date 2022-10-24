Yozgat’ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirten Yozgat Valisi Ziya Polat, sanayileşme yolunda da hızla ilerlediklerini söyledi.

Yozgat’ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirten Yozgat Valisi Ziya Polat, sanayileşme yolunda da hızla ilerlediklerini söyledi.

Yozgat İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 4. Olağan Toplantısı, Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı. Yozgat Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıda kayıtlı-kayıtsız işçi ile çocuk işçiliği ile mücadele konuları ele alındı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, şehrin tarım ve hayvancılık memleketi olduğunu belirterek sanayileşme yolunda da hızla ilerlediklerini söyledi. Bozok Organize Sanayi Bölgesine Yozgat’a marka değeri katacak şirketlerin yatırım yapması için çalıştıklarını da anlatan Vali Polat, “Yozgat OSB’de yerimiz yok gibi, Boğazlıyan OSB’de yer tahsislerinin çoğunu yaptık. Bozok OSB’de başvurular devam ediyor. Yozgat sanayisine katma değer katmasını istediğimiz için Bozok OSB’ye iyi şirketlerin yatırım yapması için çaba gösteriyoruz. Şu an 4 şirkete yer tahsisini yaptık." dedi.

Yatırımcının işlerini kolaylaştırmak için çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Vali Polat, “Yatırımcılarımızın her daim emrindeyiz. Yeter ki Yozgat’ımıza katma değer katacak, üretim yapacak iş insanları gelsin. Yatırım için bazen birebir görüşmeler yapıyoruz. Kocaeli’de, İstanbul’da görüşmeler de yapıldı. Bursa’da bir görüşme yapma niyetimiz var. Biz tarım hayvancılık kentinin yanına, sanayi kentinin de eklenmesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Toplantıya Belediye Başkanı Celal Köse ve kurul üyeleri katıldı.