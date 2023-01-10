Yozgat Valisi Ziya Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Yozgat İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’nde basın mensuplarıyla buluşan Vali Polat, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Gazetecilerin mesai kavramı gözetmeden fedakarca görev yaptığını belirten Vali Polat, "Basın mensuplarımız, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Basın tanıtım açısından da çok önemli. Bizim yaptığımız işlerin haberini yapan, vatandaşlarımıza aktaran yine sizlersiniz. Görevini fedakârca yapan siz değerli gazetecilerimizin gününü kutluyorum.” dedi.

Vali Polat daha sonra kent genelinde yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.