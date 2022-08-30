Yozgat Valisi Ziya Polat, Çekerek ilçesinde dolu ve sağanak yağıştan etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Çekerek ilçesinde dolu ve sağanak yağıştan etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Çekerek ilçesinde şiddetli yağış ve dolu nedeniyle selden etkilenen arazilerde ve yerleşim yerlerinde inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı. Çekerek ilçesine bağlı İsaklı, Bayındırhüyük, Karakaya ve Gökdere köylerinde incelemede bulunan Vali Ziya Polat, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, hasar tespit çalışmalarının başladığını ve en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Vali Polat’a Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz da eşlik etti. Vali Polat ve beraberindekiler daha sonra vefat eden Kıbrıs Gazisi Ali Özdemir’in Körpınar köyünde ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulundu.