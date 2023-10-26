Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde esnaf, çiftçi ve vatandaşların bayramlarını kutladı, Türk bayrağı takdim etti.

Vali Pehlivan, ilk olarak Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesinde faaliyet gösteren esnafları tek tek ziyaret ederek cumhuriyet bayramlarını kutladı, Türk bayrağı takdim etti.

GMK Bulvarı üzerindeki durakta, toplu taşıma araçlarının şoförlerine bayrak takdim eden Vali Pehlivan, yolcuların ve şoförlerin bayramlarını kutladı. Ardından Eski Mezitli Mahallesinde vatandaşları, meyve ve sebze üretimi yapan çiftçileri ve esnafları ziyaret ederek Cumhuriyet Bayramlarını kutlayarak, Türk bayrağı veren Vali Pehlivan, “Cumhuriyetimizin 100. yılına erişmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağız. Bu buluşmamız vesilesiyle sizlerin de bayramını kutluyor ve mahalle muhtarımıza bağımsızlığımızın sembolü, rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızı hediye etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ’Türkiye Yüzyılı’nda hep birlikte el ele, omuz omuza, birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü yarınlara yürümeyi dilerken, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz ecdadımızı, aziz şehitlerimizi, aziz gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Yapılan ziyaretlerde Vali Pehlivan’a, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Mezitli Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ eşlik etti.