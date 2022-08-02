Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’nde Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırım programı çerçevesinde yapımı devam eden 2 bin 500 kişilik yüksek öğretim öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’nde Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırım programı çerçevesinde yapımı devam eden 2 bin 500 kişilik yüksek öğretim öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.

İlk olarak inşaat alanını gezerek çalışmaları yerinde inceleyen Vali Pehlivan, daha sonra yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Vali Pehlivan’a incelemeleri sırasında, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve firma yetkilileri eşlik etti.

41 bin 285 metrekare alan üzerine inşaat çalışmaları hızla devam eden öğrenci yurdu, iki blok olarak planlanmış olup, toplamda 2 bin 500 öğrenciye hizmet verecek. Bin 500 kişilik birinci blok, bodrum ve zemin kat hariç olmak üzere 8 kat olacak. Toplam kapalı alanı ise 47 bin 885 metrekare. İkinci blok ise bin kişi kapasiteli olup bodrum ve zemin kat hariç olmak üzere 8 kat olacak. Toplam kapalı alanı ise 30 bin132 metrekare olacak.

Her iki blokta da ayrı ayrı yemekhane, etüt salonları, çamaşır, yıkama ve kurutma alanı, konferans salonu bulunacak. Yurtlar ve çevresinde oluşturulacak hizmet binalarının toplam kapalı alanı ise 78 bin 800 metrekare olacak.

Vali Pehlivan, daha sonra merkez Akdeniz ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi’nde bulunan yüksek öğretim yurdunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle başlatılan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını inceledi. Binayı gezerek Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. İki bloktan oluşan yurt binasında yaklaşık bin öğrenci barınacak.