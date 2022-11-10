Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Yeşilay Mersin Şube Başkanlığını ziyaret etti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan iade i ziyarteler kapsamında , Mersin Yeşilay Şube Başkanlığını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeşilay Mersin Şube Başkanı Halit Pekduran ve Yönetim Kurulu üyelerince Şube Başkanlığında karşılanarak misafir edilen Vali Pehlivan , Sağlıklı bir neslin devamı hususunda Yeşilay'ın çok önemli bir görev ifa ettiğine dikkat çekerek Başkan Halit Pekduran ve Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Başkan Pekduran Vali Pehlivan'a plaket takdiminde bulundu.